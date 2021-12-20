ديلي ميل: الاتحاد الإنجليزي يعدل في لائحة الكأس بسبب مؤجلات الدوري

كشفت صحيفة ديلي ميل عن إجراء الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لتعديلات في لائحة بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب المباريات التي تم تأجيلها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر الاتحاد إلغاء بند إعادة المباريات في الدور الثالث والرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي مع وضع المباريات التي تم تأجيلها من الدوري في المواعيد المقررة لجولات الإعادة.

وكانت لائحة كأس الاتحاد الإنجليزي تنص على أن المباريات التي تنتهي بالتعادل بأي نتيجة خلال الدور الثالث والرابع من الكأس يتم إعادتها في وقت لاحق، ولكن اللائحة الجديدة ستنص على ذهاب المباراة في حالة التعادل إلى وقت إضافي ثم ركلات ترجيح بشكل مباشر.

وكانت ست مباريات قد تم تأجيلها خلال الأسبوع الماضي في الدوري الإنجليزي بسبب انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين، كما تم تأجيل العديد من المباريات في الأقسام الأدنى من الدوري.

وسيتم وضع المباريات المؤجلة خلال الفترة التي كان من المقرر أن تلعب فيها جولات الإعادة وهي فترة ما بين 7 إلى 10 يناير المقبل.

قرار إلغاء الإعادة كان قد نفذ في الموسم الماضي أيضا بسبب تأخر انتلاق الدوريات مما جعل أجندة الدوري الإنجليزي مزدحمة.

ويعد ليستر سيتي هو حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية بهدف دون رد.