كلوب: أوافق بنسبة 100% على توقف الدوري الإنجليزي في هذه الحالة

لن يمانع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول توقف الدوري الإنجليزي بسبب ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا بالمسابقة.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل 9 مباريات خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الانتشار السريع للفيروس في صفوف فرق المسابقة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إذا أخبرني أحد أن توقف الدوري الإنجليزي سيكون مفيدا بسبب ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا، فأنا موافق بنسبة 100%".

وأضاف "بالنسبة لنا، في الوقت الحالي ليس لدينا أي حالات في الجهاز الفني والطبي والإداري، فقد تلقوا الجرعة التعزيزية منذ 5 أو 6 أسابيع، ويبدو أن ذلك بسبب هذه الجرعة".

وأكمل "حصل معظم اللاعبين على الجرعة التعزيزية، تمكنوا من الحصول عليها بعد مباراة أستون فيلا، لذلك بعد 5 أو 6 أيام كان هناك مصابين بفيروس كورونا، حصل 2 منهم على حقنة معززة بالفعل، لكن 2 منهم لم يتمكنوا من الحصول عليها لأنهم تلقوا حقنة مختلفة من قبل، ليست لقاحا، ولكن لشيء آخر وبالتالي لم يتمكنوا من الحصول على جرعة معززة".

المدرب الألماني فقد لاعبه تياجو ألكانتارا في مباراة توتنام التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم الأحد بسبب إصابته بالفيروس، كما غاب جوردن هندرسون المصاب بنزلة برد، فهو يعاني من الأعراض لكنه مصاب بنزلة برد فقط، حسب كلوب.

وأوضح أن رابطة الدوري الإنجليزي أخبرت ليفربول بأن النادي حقق أقل الأرقام من حيث معدلات الإصابة في الدوري إلى حد كبير.

وتابع كلوب "إذا حصل الجميع على الجرعة المعززة، ثم توقف الدوري لمدة أسبوعين وكان هذا هو الحل حقا، فبعد ذلك لن نجد حالات مصابة".

وأتم مدرب بروسيا دروتموند السابق "لكن إذا توقفنا عن ذلك ولم نفعل أي شيء في هذا الشأن، فأنا لا أرى فائدة منه حقا".

ليفربول يحتل وصافة الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي، بعد مرور 18 جولة.