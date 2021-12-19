كلوب يفتح النار على الحكم: لا أعلم مشكلته معي.. كل ما أردته هو القرارات الصحيحة

شن يورجن كلوب مدرب ليفربول هجوما قويا على بول تيرني حكم مباراة فريقه مع توتنام هوتسبر التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما في قمة منافسات الأسبوع الثامن عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "شاهدت قتالا كبيرا من فريقي. الشوط الأول لعبناه بشكل جيد بينما لم يكن الشوط الثاني بنفس الجودة، لأننا تأثرنا بحدة الأسابيع القليلة الماضية، بينما ظهر الخصم وكأنه أنهى الإحماء للتو".

وأضاف "كان هناك العديد من الأمور المؤثرة في المباراة، ولكن بعض هذه الأسئلة يجب أن توجه للسيد تيرني".

وعن طرد هاري كين مهاجم توتنام الذي طالب به كلوب ولم يتم احتسابه، وطرد ظهير ليفربول أندرو روبرتسون قال المدرب الألماني: "بالتأكيد. يمكنك أن تمنح روبو البطاقة الحمراء، فهذا لم يكن أذكى تدخل منه وكان يستحق بطاقة حمراء بالتأكيد. أما عن هاري لا يمكنني الحكم، فقدم روبو كانت في الهواء بمحض الصدفة، إذا كانت على الأرض ستنكسر".

وتابع "لدينا تقنية الفيديو وأعتقد أنها راجعت اللقطتين. من الجيد أنها هنا، ولكن ماذا فعلت في هذا الوضع؟ وفي حالة ركلة الجزاء التي كان يجب احتسابها لصالح ديوجو جوتا؟ السيد تيرني أخبرني أن جوتا توقف عمدا لأنه أراد الحصول على المخالفة. إذا أراد أحد أن يسدد يجب أن يتوقف لأنه لا يمكن فعل الشيئين معا".

وواصل كلوب حديثه عن الحكم قائلا: "لا أعرف ما مشكلة الحكم معي. كنت منفعلا في هذه المباراة فمنحني البطاقة الصفراء، ولكن ألا يمكنك الانفعال في مواقف كهذه؟ أتى ومنحني الإنذار ولكني كنت أحبذ القرارات الصحيحة على أرض الملعب".

وبالعودة إلى المباراة قال كلوب: "لسنا مجانين لنعتقد أننا لا يمكننا التعادل مع توتنام، ولكن هذه المواقف كانت حاسمة. نحن نلعب بدون غالبية خط الوسط وأفضل مدافع في العالم، وفقدنا قائدنا يوم المباراة ولذلك لا يمكننا توقع أن نلعب المباراة الأفضل في الموسم".

وأضاف "رغم ذلك كنا بحاجة لحكم موضوعي يرى اللقطات ويحكم عليها. أخبرني أنه يعتقد أن جوتا توقف عمدا. هذا لا يصدق. كان لديه أفضل موقع في الملعب لرؤية اللقطة ولم يحتسب ركلة الجزاء. يجب أن تسألوه هو عن مشكلته معي".

أما عن جدول المباريات قال كلوب: "نحن نلعب يوم الأربعاء والأحد والثلاثاء. هذا مستحيل. ليس لدينا اللاعبين. ربما نملك حالة أو حالتين إضافيتين. اللعب في السادس والعشرين والثامن والعشرين من ديسمبر ليس ممكنا على أرض الواقع. نفضل اللعب ولكننا بحاجة لبعض المساعدة".

واختتم "إذا توقف اللعب لا مشكلة لدي، ولكني أعرف المشكلة، فلن يكون من السهل إيجاد مواعيد للمباريات المؤجلة. كنا نقول قبل فيروس كورونا أن الجدول مزدحم بالفعل".

ورفع ليفربول رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، ولكن فوز مانشستر سيتي المتصدر جعل الفارق يتسع إلى 3 نقاط.