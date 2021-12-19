كين: كان يمكننا حسم مباراة ليفربول مبكرا.. ولم أستحق الطرد

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 21:27

كتب : FilGoal

احتفال هاري كين بهدفه في توتنام أمام ليفربول

أبدى هاري كين مهاجم توتنام هوتسبر رضاه عن المباراة بعد التعادل مع ليفربول بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر.

وقال كين في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كانت مباراة عظيمة لنا كلاعبين وواثق أنها كانت ممتعة للمشاهدين أيضا".

وأضاف "كان هناك العديد من الفرص للطرفين. كان لدينا العديد من الفرص الواضحة وكان يجب أن نؤدي بشكل أفضل للأمانة. عموما كانت معركة صعبة ضد فريق جيد للغاية. ونحن الآن نمضي قدما ونتطلع للمباراة القادمة".

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وأوضح كين "حين كنا متقدمين 1-0 أهدرنا هدفين محققين. حاول (هيونج مين) سون مراوغة الحارس الذي تصدى لاحقا ببراعة لكرة ديلي (ألي)".

وتابع "إذا سجلنا الفرصتين كنا سنفوز بالمباراة بفارق مريح، فأنت تواجه فريق من القمة ويجب أن تأخذ كل فرصة، وكان لدينا أكثر مما يكفي للفوز بهذه المباراة. عموما أعتقد أننا قدمنا عرضا رائعا".

أما عن الهدف الذي سجله قال كين: "من الجيد أن أسجل. مرت بعض المباريات منذ آخر هدف لي خصوصا هنا على ملعبنا في البريميرليج".

وعن تدخله ضد أندرو روبرتسون الذي كاد أن يتلقى البطاقة الحمراء بسببه: "لم أعتقد ذلك. كان تدخلا قويا ولكني كنت أعتقد أنني فزت بالكرة. بالتأكيد لم أشاهده مرة أخرى. حين تواجه كبار الفرق تحدث تدخلات قوية، وراجع الحكام هذه اللقطة ولم يتم طردي".

واختتم "لم أشعر بذلك ولكن روبرتسون قال لي في الملعب إني ضربت قدمه. حين تبطئ عرض اللقطات تبدو الأشياء أسوأ مما هي عليه".

ورفع توتنام رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس وله 3 مباريات مؤجلة، بينما يحتل ليفربول المركز الثاني بـ41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

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