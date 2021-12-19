جوارديولا رغم الرباعية: لم يعجبني الأداء.. الشوط الأول من أسوأ ما لعبنا

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 18:51

كتب : FilGoal

جوارديولا مانشستر سيتي

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عدم رضاه عن الأداء رغم الفوز على نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "نتيجة جيدة ولكن لم يكن الأداء جيدا. حالفنا الحظ ونيوكاسل لم يدافع بشكل جيد في الهدف الأول، ثم أتى الهدف الثاني بتصرف ذكي من جواو كانسيلو".

وأضاف "الشوط الأول كان واحدا من أسوأ ما لعبنا هذا الموسم، ولكن الشوط الثاني كان أفضل حيث لعبنا بالكرة بشكل أفضل ومنحنا اللاعبين المزيد من اللمسات، مقارنة بفقدان الكرة في الشوط الأول".

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وأوضح "كنا هادئين بين الشوطين وتحدثنا عما يجب علينا فعله، وأتى الهدف الرائع من كانسيلو، فنحن نعرف جودته في الثلث الأخير، وبالفعل نجح في المراوغة والتسجيل".

وتابع جوارديولا "الأرقام تظهر الاستمرارية التي نملكها كفريق. الأمر لا يتوقف فقط على الفوز بالألقاب أو النهائيات ولكن بمواصلة الفوز. الأرقام توضع ليتم كسرها ونحن سعداء بذلك".

واختتم "لم أقم بأي مداورة اليوم، حيث اخترت الفريق الأفضل. نحن بحاجة لقاعدة متنوعة من اللاعبين والآن لدينا 7 أيام قبل المباراة التالية. أتمنى أن يتعافى فريق ليستر من حالات كوفيد التي لديه".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 44 نقطة في صدارة البريميرليج، انتظارا لنتيجة ليفربول ضد توتنام، حيث يحتل ليفربول المركز الثاني بـ40 نقطة حتى الآن.

مانشستر سيتي جوارديولا
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