تشكيل أرسنال - ثلاثي هجوم ثابت أمام ليدز.. والنني على مقاعد البدلاء

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 18:45

كتب : FilGoal

مارتينيلي أرسنال كأس العرب

أعلن مايكل أرتيتا تشكيل فريقه أرسنال تشكيله لمواجهة ليدز يونايتد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يغير أرتيتا في تشكيل فريقه الذي واجه وست هام يونايتد وفاز بهدفين دون رد.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: أرون رامسديل

خط الدفاع: كيران تيرني - جابريل - بن وايت - تاكهيري تومياسو

خط الوسط : جرانيت تشاكا - توماس بارتي - مارتن أوديجارد

خط الهجوم: جابريل مارتينيلي - ألكساندر لاكازيت - بوكايو ساكا

وخرج محمد النني من قائمة أرسنال في المباراة

ويحتل أرسنال المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، ويتواجد ليدز يونايتد في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة.

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