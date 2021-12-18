السوبر الإفريقي - حسام حسن: أتمنى استمرار دعم جمهور الأهلي

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 11:02

كتب : حسام نور الدين

حسام حسن الأهلي إنبي كأس مصر

يتمنى حسام حسن مهاجم الأهلي أن يستمر الجمهور في دعم الفريق واللاعبين وذلك قبل مواجهة السوبر الإفريقي ضد الرجاء يوم الأربعاء.

وقال حسام حسن عبر المركز الإعلامي لناديه:"الفريق سيقاتل من أجل الفوز باللقب. السوبر الإفريقي بطولة غالية وتقام في توقيت مهم للغاية قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما يزيد من إصرار اللاعبين على الفوز باللقب".

وواصل "الأهلي يدخل كل لقاء أو بطولة بحثا عن الفوز ولا شيء غيره، وأن الفوز بكل البطولات يعتبر الهدف الأساسي للفريق بشكل عام".

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وأتم "أتمنى من جماهير الأهلي الاستمرار في دعم اللاعبين والوقوف خلف الفريق، من أجل الاستمرار في تحقيق الإنجازات".

ويلعب الأهلي ضد الرجاء في قطر على ملعب أحمد بن علي.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخه.

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