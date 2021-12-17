بدر بانون ينضم لبعثة الأهلي في الدوحة

بدر بانون ينضم لبعثة الأهلي في الدوحة
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 22:31
كتب : حسام نور الدين
انضم بدر بانون مدافع الأهلي لبعثة الفريق في فندق الإقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.
بدر بانون
النادي : الأهلي
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الجاري على لقب كأس السوبر الإفريقي.
وكان بانون قد شارك مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب التي تقام في قطر حاليا، وبعد خروج منتخب بلاده استمر في الدوحة لحين وصول بعثة الأهلي.
وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.
ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية. ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان.
أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تفاصيل طرح التذاكر لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي. (طالع التفاصيل)
أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء يوم 22 ديسمبر الجاري للحكم جان جاك ندالا المنتمي للكونغو الديمقراطية. (طالع التفاصيل)