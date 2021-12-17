بدر بانون ينضم لبعثة الأهلي في الدوحة

انضم بدر بانون مدافع الأهلي لبعثة الفريق في فندق الإقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الجاري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وكان بانون قد شارك مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب التي تقام في قطر حاليا، وبعد خروج منتخب بلاده استمر في الدوحة لحين وصول بعثة الأهلي.

وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية. ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان.

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تفاصيل طرح التذاكر لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي. (طالع التفاصيل)

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء يوم 22 ديسمبر الجاري للحكم جان جاك ندالا المنتمي للكونغو الديمقراطية. (طالع التفاصيل)