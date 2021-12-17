حكم لقاء أنجولا ومصر يدير السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 19:34

كتب : محمد عبد العظيم

جان جاك ندالا - جنش - فوسيني كوليبالي - الزمالك - الترجي

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء يوم 22 ديسمبر الجاري للحكم جان جاك ندالا المنتمي للكونغو الديمقراطية.

ويلعب الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا ضد الرجاء المغربي، حامل لقب الكونفدرالية، في السوبر على ملعب أحمد بن علي في قطر.

وأدار ندالا مباراتين للأهلي في دوري أبطال إفريقيا، تعادل في الأولى ضد بلاتينوم وفاز في الثانية 2-صفر على ماميلودي صنداونز في فبراير 2020.

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وكان حكما للقاء أنجولا ومصر في 12 نوفمبر الماضي حين تعادلا 2-2 في تصفيات كأس العالم.

وقاد ندالا مباراتين في كأس إفريقيا 2019 في مصر.

في الأولى فازت مالي على موريتانيا 4-1 وفي الثانية تفوق المغرب على جنوب إفريقيا بهدف.

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