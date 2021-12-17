الاتحاد القطري يعلن تفاصيل الحضور الجماهيري وأسعار تذاكر السوبر الإفريقي

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 21:00

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - الرجاء - كأس السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تفاصيل طرح التذاكر لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي.

ويلتقي الأهلي بطل دوري الأبطال والرجاء بطل الكونفدرالية في كأس السوبر الإفريقي يوم الأربعاء المقبل 22 ديسمبر في العاصمة القطرية الدوحة.

وطُرحت التذاكر للجماهير عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم، وذلك بدءا من اليوم الجمعة الموافق17 الجاري .

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وحددت اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد القطري لكرة القدم سعرا موحدا للتذكرة بقيمة 50 ريال قطري، ومن خلال اتباع التعليمات الخاصة بعملية الشراء يمكن للجماهير.

وسيتم بيع 75% فقط من سعة استاد أحمد بن علي الذي يستضيف المباراة النهائية.

يمكن للجماهير الحصول على التذاكر (من هنــــــــــــا)

وقد فرضت وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة حزمة من الشروط والتدابير الواجب الالتزام بها من قبل الجماهير وهي كالتالي:

* ينبغي إبراز تطبيق احتراز (الكود الأخضر بالإطار الذهبي) وبالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم إطار ذهبي بالتطبيق، ينبغي عليهم إظهار نتيجة الاختبار السريع (Rapid Antigen) والذي يجب إجراءه قبل 24 ساعة من المباراة وسيتم فحص درجة حرارة حامل التذكرة قبل الدخول إلى الملعب.

* لن يتم السماح بالدخول إلى الملعب في الحالات التالية (أ) عدم إبراز تطبيق احتراز الخاص بحامل التذكرة (الكود الأخضر بالإطارالذهبي)، (ب) الشخص الذي ليس لديه إطار ذهبي بحاجة إلى إظهار نتيجة الاختبار السريع (Rapid Antigen) والذي يجب إجراءه قبل 24 ساعة من المباراة، (ج) درجة حرارة حامل التذاكر مرتفعة للغاية، (د) لا يرتدي حامل التذكرة قناع الوجه/الكمامة.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية. ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان.

كأس السوبر الإفريقي الأهلي الرجاء
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