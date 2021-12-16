الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة 11

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 18:49

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

يشتد الصراع على قمة هدافي مجموعة بحري في الدرجة الثانية بين حسام باولو ومحمد حمبوزو.

يقدم لكم FilGoal.com قائمة هدافي مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية المصري بعد مرور 11 جولة من المسابقة.

الدرجة الثانية - حرس الحدود يشعل قمة مجموعة بحري.. وباولو يقود بايونيرز للفوز

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ويتصدر محمد حمبوزو لاعب الأولمبي ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف، وبنفس رصيد حسام باولو مهاجم بايونيرز.

وانقض جابر سالم بفضل ثنائيته على المركز الثاني برصيد 5 أهداف وبالتساوي مع محمد دسوقي لاعب صيد المحلة برصيد 5 أهداف أيضا.

ويأتي حسام بركات في نفس المركز برصيد 5 أهداف أيضا.

الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة العاشرة

وجاء ترتيب هدافي مجموعة بحري كالآتي:

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