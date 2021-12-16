الدرجة الثانية - حرس الحدود يشعل قمة مجموعة بحري.. وباولو يقود بايونيرز للفوز

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 17:53

كتب : رضا السنباطي

حسام باولو

أشعل حرس الحدود قمة مجموعة بحري في الدرجة الثانية بالفوز على الأولمبي المتصدر في الجولة الـ 11.

وفاز الحدود على الأولمبي بنتيجة 2-1، فسجل للحرس أحمد جمعة من ركلتي جزاء وسجل محمد حمبوزو للأولمبي.

الفوز رفع رصيد الحرس عند 22 نقطة بينما توقف رصيد الأولمبي في الصدارة عند 24 نقطة.

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وانتصر دكرنس خارج ملعبه على المجد بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل أميدو مواندا وعلي حسين من ركلة جزاء وعادل فكري بعد إهداره لركلة جزاء ليرتفع رصيد دكرنس إلى 22 نقطة.

وفاز أبو قير للأسمدة على الحمام بأربعة أهداف مقابل هدف سجل محمد نجاتي من ركلة جزاء وشريف أشرف وعلاء شعبان وكارفالا وسجل للحمام عبد الرحيم عموري ليرتفع رصيده إلى 16 نقطة.

وبثنائية من جابر سالم ارتفع رصيد المصري بالسلوم إلى 14 نقطة بعد الفوز على الرجاء.

وانتصر بايونيرز على صيد المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرتفع رصيد بايونيرز إلى 16 نقطة .

سجل لبايونيرز حسام باولو من ركلة جزاء ومحمود دعبسة وهدف ذاتي وسجل للصيد محمد السقا ومحمود رضا.

وارتفع رصيد المنصورة إلى 14 نقطة بعد الفوز على دمنهور بهدف محمد عادل تيجانا.

وفاز بلدية المحلة على كفر الشيخ بهدفي كريم أشرف والسيد أبو آمنة من ركلة جزاء ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة.

وتعادل سبورتنج مع الزرقا بهدف لكل فريق سجل حسام الزرقا من ركلة جزاء وتعادل أحمد عادل لسبورتنج.

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