الدرجة الثانية – نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 11

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 18:41

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

أشعل حرس الحدود صراع قمة الدرجة الثانية لـ مجموعة بحري بالفوز على الأولمبي في قمة الجولة الـ 11.

أقيمت اليوم مباريات الجولة 11 لمجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية المصري.

الدرجة الثانية - حرس الحدود يشعل قمة مجموعة بحري.. وباولو يقود بايونيرز للفوز

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وجاءت نتائج المباريات كالآتي:

كفر الشيخ 0×2 بلدية المحلة

حرس الحدود 2×1 الأولمبي

سبورتنج 1× الزرقا

صيد المحلة 2×3 بايونيرز

المجد السكندري 1×3 دكرنس

الرجاء 0×2 المصري بالسلوم

المنصورة 1×0 ألعاب دمنهور

أبو قير للأسمدة 4×1 الحمام

وجاء الترتيب كالآتي:

مجموعة بحري الدرجة الثانية - بحري
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