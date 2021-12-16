شبكة ESPN: عدد من أندية الدوري الإنجليزي تضغط لتعليق المباريات حتى 9 يناير

تضغط عدد من أندية الدوري الإنجليزي لتعليق المباريات حتى يوم 8 أو 9 يناير المقبل في محاولة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المتزايدة.

ويعني ذلك تأجيل أربع جولات من منافسات الدوري الإنجليزي وتستأنف مباريات الدوري بذلك في 15 يناير.

وتقترح الأندية عودة المباريات من جديدة في 8 و9 ينايرعندما تقام مواجهات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكشفت شبكة ESPN أن عددا متزايدا من الأندية يضغط من أجل تعليق المباريات.

وتم تأجيل عدد من المباريات في الدوري حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا في أكثر من فريق.

وتأجلت مواجهتين لفريق توتنام في الدوري حتى الآن والأمر نفسه لمانشستر يونايتد بينما تأجلت مواجهة واتفورد وبيرنلي أمس الأربعاء.

ولا تزال رابطة الدوري الإنجليزي حتى الآن بشكل رسمي تخطط لاستمرار المنافسة ودراسة كل حالة على حدة.

وكان تقرير صحيفة فوتبول لندن قد كشف عن إيجابية 4 حالات بفيروس كورونا للاعبي تشيلسي.

وطالب توماس فرانك مدرب برينتفورد الذي تم تأجيل مواجهة فريقه ضد مانشستر يونايتد بتأجيل مباريات الدوري لمدة أسبوع على الأقل للتعامل مع حالات فيروس كورونا.