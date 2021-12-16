كلوب: هكذا سنتعامل مع غياب صلاح وماني المؤثر أثناء أمم إفريقيا

ألمح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إلى أنه لن يضم من يعوض غياب محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا في يناير المقبل خلال بطولة الأمم الإفريقية.

البطولة التي من المفترض أن تستضيفها الكاميرون في يناير المقبل قد يتم تأجيلها أو إلغاءها حسب بعض التقارير، في الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم انطلاقها في موعدها بشكل طبيعي.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها جريدة ديلي ميل: "كنا نعلم أن 3 لاعبين من فريقنا سيتواجدون في البطولة، وأعتقد أن 2 منهم على الأقل سيحققان نجاحا كبيرا هناك".

وأضاف الألماني "هل يمكنك أن تكون مستعدا لشيء من هذا القبيل؟ إنه وضع صعب لكني سعيد بالتشكيلة التي أملكها ولدي خيارات للعب".

سيفقد ليفربول جهود الثلاثي، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا للمشاركة في بطولة إفريقيا التي ستقام في الكاميرون.

وتابع "سيتواجدون معنا خلال الكثير من مباريات شهر ديسمبر المضغوط، ولكن بعد ذلك لدينا الكثير من المباريات عندما لا يكون صلاح وماني وكيتا معنا".

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وأكمل مدرب بروسيا دورتموند السابق "هذا يعني أنه يتعين علينا العثور على تشكيل مناسب نلعب به هذه المباريات".

وشدد "نحن واثقون تماما من أننا سنجد الحلول".

ويؤمن كلوب بأن فريقه قد لا يكون في أفضل حالاته بدون صلاح وماني لكنه يعتقد أنه سيجد طريقة للفوز بالمباريات لإبقاء ليفربول في سباق اللقب.

وواصل "أياً كان من سيلعب في الفترة التي لن يكون فيها صلاح وماني وكيتا معنا سيمنحنا الفرصة للفوز بالمباريات".

وأردف "لا يمكنك دائما الوصول إلى الحل الأمثل"، معترفا "نحن بعيدين عن إيجاد الحل الأمثل بدون هؤلاء اللاعبين، لكن علينا التعامل مع الأمر".

وأتم "ربما لن نتمكن من اللعب بالشكل نفسه في غيابهم ولكن من يهتم؟ سنلعب كرة القدم التي يمكننا لعبها حينها".

ليفربول يصارع مانشستر سيتي وتشيلسي على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ليفربول يرد عبر في الجول: هل قصد كلوب التقليل من أمم إفريقيا؟

وقال كلوب ردا على سؤاله حول موقف كأس أمم إفريقيا: "ليس لدي ما أقوله حول إمكانية تأجيل البطولة".

وأضاف في مؤتمر صحفي "يجب على السلطات المسؤولة أن تقرر هذه الأمور".

وأتم المدرب الألماني "ليس لدي أي فكرة عن الوضع حول العالم بالضبط".