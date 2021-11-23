ليفربول يرد عبر في الجول: هل قصد كلوب التقليل من أمم إفريقيا؟

رد نادي ليفربول على حديث مدربه الألماني يورجن كلوب حول بطولة أمم إفريقيا المقبلة.

ويفقد ليفربول جهود الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا خلال شهر يناير للمشاركة في بطولة إفريقيا التي ستقام في الكاميرون.

كلوب قال خلال مؤتمره الصحفي أن أمم إفريقيا هي بطولة صغيرة في القارة.

وأجاب ماك ماكان المتحدث الرسمي باسم ليفربول لـ FilGoal.com عن سؤال هل قصد كلوب التقليل من البطولة: "لم يقصد كلوب أي شيء سيئ عن البطولة، إنه ساخر بطبعه وكان يبتسم وقت قوله لذلك".

ومن جانبه قال بول جويس صحفي ذا تايمز وأحد المتواجدين في المؤتمر لـ FilGoal.com: "لم يقصد كلوب ذلك بقلة احترام. إنه يعني أنها بطولة كبيرة ولكن في إنجلترا نعتقد أنها صغيرة. كان ينتقد الإعلام الإنجليزي وليس البطولة".

ويستعد ليفربول لمواجهة بورتو غدا ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.