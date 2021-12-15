كلوب: ليس لدي ما أقوله حول إمكانية تأجيل أمم إفريقيا

رفض يورجن كلوب المدير الفني لليفربول التحدث عن الموقف الضبابي لبطولة أمم إفريقيا المقبلة، في ظل التقارير التي تشير إلى إمكانية إلغاء أو تأجيل المسابقة.

البطولة التي من المفترض أن تستضيفها الكاميرون في يناير المقبل قد يتم تأجيلها أو إلغاءها حسب بعض التقارير، في الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم انطلاقها في موعدها بشكل طبيعي.

وقال كلوب ردا على سؤاله حول موقف كأس أمم إفريقيا: "ليس لدي ما أقوله حول إمكانية تأجيل البطولة".

وأضاف في مؤتمر صحفي "يجب على السلطات المسؤولة أن تقرر هذه الأمور".

وأتم المدرب الألماني "ليس لدي أي فكرة عن الوضع حول العالم بالضبط".

ليفربول يرد عبر في الجول: هل قصد كلوب التقليل من أمم إفريقيا؟

كلوب قال خلال مؤتمر صحفي سابق أن أمم إفريقيا هي بطولة صغيرة في القارة.

وأجاب ماك ماكان المتحدث الرسمي باسم ليفربول لـ FilGoal.com عن سؤال هل قصد كلوب التقليل من البطولة: "لم يقصد كلوب أي شيء سيئ عن البطولة، إنه ساخر بطبعه وكان يبتسم وقت قوله لذلك".

ومن جانبه قال بول جويس صحفي ذا تايمز وأحد المتواجدين في المؤتمر لـFilGoal.com: "لم يقصد كلوب ذلك بقلة احترام. إنه يعني أنها بطولة كبيرة ولكن في إنجلترا نعتقد أنها صغيرة. كان ينتقد الإعلام الإنجليزي وليس البطولة".

سيفقد ليفربول جهود الثلاثي، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا للمشاركة في بطولة إفريقيا التي ستقام في الكاميرون.

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