جوارديولا: جودة لاعبي سيتي هي سبب السباعية.. ولم أرغب في المخاطرة بسيلفا

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أسباب استبدال لاعبه برناردو سليفا بين شوطي مباراة ليدز يونايتد يوم الثلاثاء، وأشاد بما قدمه فريقه في اللقاء.

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه ليدز يونايتد بسبعة أهداف نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد لعبنا مباراة جيدة حقا".

وأضاف "لقد خسرنا 5 نقاط ضد ليدز الموسم الماضي مع نفس اللاعبين الذين كانوا لدينا باستثناء جاك جريليش".

وأردف "لقد شاهدت مباراتهم ضد تشيلسي وكانوا يستحقون نقطة".

وأكمل "بدأنا بإيقاع جيد وقام دفاعنا ببناء جيد. لقد تحلينا بالصبر، وجودة اللاعبين فعلت الباقي".

وتحدث المدرب الإسباني عن لاعبه برناردو سيلفا الذي تم استبداله بين الشوطين.

وأوضح "لم يتعرض اللاعب إلى أي إصابة لكنه كان غير مرتاح إلى حد ما. لكن مع التقدم 3-0 لم نرغب في المخاطرة".

سجل لمانشستر سيتي كيفن دي بروين هدفين وفيل فودين وجاك جريليش ورياض محرز وجون ستونز وناثان أكي.

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