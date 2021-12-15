جوارديولا: جودة لاعبي سيتي هي سبب السباعية.. ولم أرغب في المخاطرة بسيلفا

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 11:47

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا مانشستر سيتي

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أسباب استبدال لاعبه برناردو سليفا بين شوطي مباراة ليدز يونايتد يوم الثلاثاء، وأشاد بما قدمه فريقه في اللقاء.

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه ليدز يونايتد بسبعة أهداف نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد لعبنا مباراة جيدة حقا".

أخبار متعلقة
دي بروين: العديد من الأشياء خارج سيطرتي حدثت هذا العام بييلسا: قدمنا أسوأ أداء لنا على الإطلاق.. ولا يوجد مبرر للنتيجة بنزيمة: نريد التتويج بدوري أبطال أوروبا خدعوك فقالوا مدير كرة القدم.. مانشستر سيتي يفترس ليدز بسباعية ويحافظ على صدارة الدوري

وأضاف "لقد خسرنا 5 نقاط ضد ليدز الموسم الماضي مع نفس اللاعبين الذين كانوا لدينا باستثناء جاك جريليش".

وأردف "لقد شاهدت مباراتهم ضد تشيلسي وكانوا يستحقون نقطة".

وأكمل "بدأنا بإيقاع جيد وقام دفاعنا ببناء جيد. لقد تحلينا بالصبر، وجودة اللاعبين فعلت الباقي".

وتحدث المدرب الإسباني عن لاعبه برناردو سيلفا الذي تم استبداله بين الشوطين.

وأوضح "لم يتعرض اللاعب إلى أي إصابة لكنه كان غير مرتاح إلى حد ما. لكن مع التقدم 3-0 لم نرغب في المخاطرة".

سجل لمانشستر سيتي كيفن دي بروين هدفين وفيل فودين وجاك جريليش ورياض محرز وجون ستونز وناثان أكي.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا برناردو سيلفا
نرشح لكم
جيرارد يتحدث عن عودة فيلا للمراكز الـ10 الأولى في الدوري الإنجليزي موعد مباريات الأربعاء 15 ديسمبر 2021.. نصف نهائي كأس العرب والدوري الإنجليزي دي بروين: العديد من الأشياء خارج سيطرتي حدثت هذا العام بييلسا: قدمنا أسوأ أداء لنا على الإطلاق.. ولا يوجد مبرر للنتيجة
أخر الأخبار
التضارب مستمر.. سكاي تعلن إذاعة مباريات أمم إفريقيا بمشاركة 40 نجما من الدوري الإنجليزي 8 دقيقة | إفريقيا
جيرارد يتحدث عن عودة فيلا للمراكز الـ10 الأولى في الدوري الإنجليزي 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس أتليتكو مدريد ينفي احتمالية رحيل جواو فيليكس 29 دقيقة | الدوري الإسباني
نادي "زد" يعلن استضافة أكبر بطولة لرياضة البادل في مصر بمشاركة 128 لاعبا 41 دقيقة | رياضات أخرى
جوارديولا: جودة لاعبي سيتي هي سبب السباعية.. ولم أرغب في المخاطرة بسيلفا 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - نور الشربيني تواجه مفاجأة إنجلترا في نصف نهائي بلاك بول 48 دقيقة | رياضات أخرى
أحمد حمدي: توقيت خروجي من الجونة كان صائبا.. يسألونني في كندا عن محمد صلاح 57 دقيقة | المحترفون
مصدر بـ كاف لـ في الجول: اتحاد الأندية الأوروبية يرفض استدعاء اللاعبين لـ أمم إفريقيا في غياب "بروتوكول صحي مناسب" 57 دقيقة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 4 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة