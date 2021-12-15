دي بروين: العديد من الأشياء خارج سيطرتي حدثت هذا العام

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 00:37

كتب : عبد الرحمن فوزي

كيفن دي بروين مانشستر سيتي

وفاز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد بسبعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل دي بروين هدفين من سباعية فريقه في مرمى ليدز.

وقال دي بورين في تصريحات لشبكة بي تي سبورتس عقب المباراة: "حدث الكثير من الأشياء الخارجة عن إرادتي هذا العام، والشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو العمل الجاد والعودة بأسرع ما يمكن".

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واستمر "من سوء الحظ مع كل ما حدث وفي الوقت الذي كنت أعود فيه أصبت بفيروس كورونا، حدث ذلك وانتهى وأنا الآن أعمل بجد للعودة إلى المستوى الجيد".

وتابع "اعتقد بأننا لعبنا بشكل لا يصدق خاصة ضد الطريقة التي ضغطوا بها وجدنا الأوقات المناسبة لمهاجمتهم عندما كانت النتيجة 3-0 و4-0، أصبح الأمر صعبا عليهم وحاولو الحفاظ على قوتهم ثانية ولكن كانت لدينا المزيد من الفرص لتسجيل الأهداف".

وأضاف "المباراة كانت جيدة للجميع والكثير من الأشخاص الذين لم يلعبوا كثيرا لعبوا اليوم قد شاركوا اليوم، إنها دفعة بالنسبة إلى الفريق بالكامل".

فوز مانشستر سيتي رفع رصيده للنقطة الـ 41 في صدارة جدور ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما توقف رصيد ليدز يونايتد عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 16.

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