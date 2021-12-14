مرتضى منصور: إحالة هؤلاء للتحقيق بعد رحيل الناشئين

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على إحالة بعض المسؤولين إلى التحقيق في ملف رحيل لاعبي فريق الشباب.

وقال مرتضى منصور في فيديو عبر حسابه على "يوتيوب": "شكلنا لجنة من محمد مرعي وعصام مرعي والمستشارين محمود خالد ومحمود العسال سيفتحون تحقيقا مع حسين السيد وفاروق جعفر وحسين السمري وطارق جبريل وعمرو أدهم".

وأوضح "لأنهم أهدروا ملايين وثروة النادي من المستقبل، ليخبروهم كيف رحل هؤلاء اللاعبون".

وأتم "سأنتظر لاعبو الزمالك يوم الجمعة المقبل لتوقيع عقود مع النادي والخروج معارين ومن ثم يعودون لأنهم مستقبل النادي".

وفتح تألق حسين فيصل رفقة سموحة ومنتخب مصر الباب حول رحيله بدون مقابل من الزمالك إلى الفريق السكندري مطلع الموسم الجاري.

ويرى مرتضى منصور لـ FillGoal.com أن الاستغناء عن حسين فيصل مجانا جريمة وقرر اللجوء للرقابة الإدارية. (طالع التفاصيل)

فيما أوضح حسين السيد أنه ليس له أي مسؤولية في رحيل اللاعب. (طالع التفاصيل)

وكان باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض قد أوضح أنه وافق على رحيل اللاعب. (طالع التفاصيل)