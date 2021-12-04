كارتيرون لـ في الجول: وافقت على رحيل حسين فيصل.. وسعيد من أجله الآن

رد باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك على رحيل حسين فيصل بشكل نهائي من صفوف الزمالك إلى سموحة بشكل نهائي.

ويتألق فيصل بقميص سموحة الموسم الجاري وحصد جائزة رجل مباراة مصر والسودان في ظهوره الدولي الرسمي الأول.

ورد كارتيرون بشكل مقتضب لـ FilGoal.com قائلا: "وافقت على رحيل اللاعب بالفعل".

وأضاف "حسين فيصل قدم مباراة جيدة وأنا سعيد من أجله".

وكان فاروق جفعر قد صرّح عبر قناة صدى البلد قائلا: "لا أحد يستطيع أحد أن يُصدر قرارا عن لاعبي الزمالك إلا المدرب، وحسين فيصل في مركزه (زحمة) لأنه يلعب في نفس مركز أشرف بنشرقي وإسلام جابر".

وأكمل "ولا أعلم هل رحل اللاعب بشكل نهائي أو إعارة، كارتيرون طلب أن يرحل 3-4 لاعبين بنظام الإعارة".

حصد حسين فيصل جائزة رجل مباراة مصر والسودان في الجولة الثانية من كأس العرب 2021.

وشارك حسين فيصل لاعب سموحة لأول مرة بقميص منتخب مصر وسجل هدفا وصنع آخر.

حسين صنع هدف مصر الثالث والذي سجله محمود حمدي الونش، كما سجل الهدف الرابع في الشوط الثاني.

ويرى مرتضى منصور لـ FillGoal.com أن الاستغناء عن حسين فيصل مجانا جريمة وقرر اللجوء للرقابة الإدارية. (طالع التفاصيل)

فيما أوضح حسين السيد أنه ليس له أي مسؤولية في رحيل اللاعب. (طالع التفاصيل)