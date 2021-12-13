اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا لـ في الجول: لم يتم إبلاغنا بأي تغيير في موعد البطولة حتى الآن

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 22:39

كتب : محمد عبد العظيم

كأس إفريقيا

كشف أبيل مبينجوي المتحدث باسم اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون عن استعداد بلاده التام لتنظيم البطولة وأنه لم يتم إبلاغهم بأي تغيير بشأن موعدها حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا لـFilGoal.com: "اجتمعنا اليوم مع صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم للتأكيد على استعداد الكاميرون لاستضافة البطولة".

وواصل "إيتو كان سعيدا من الأعمال وأشاد بالتنظيم، وحتى الآن البطولة في موعدها ولم نبلغ بأي تغيير".

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وأردف "لجنة تفتيش من الاتحاد الإفريقي أشادت بالدور الذي نقوم به في الإعداد للبطولة".

وأتم "صامويل ايتو سيكون نائبا لرئيس اللجنة المنظمة ووعدنا بتوفير كافة الدعم لإنجاح الحدث".

يذكر أنه من المفترض أن تنطلق البطولة في التاسع من شهر يناير المقبل.

وكان FilGoal.com علم في وقت سابق أن الـ24 ساعة المقبلة ستشهد اجتماعا للجنة الطوارئ في كاف بسبب تعارض موعد كأس أمم إفريقيا مع كأس العالم للأندية ورفض فيفا تغيير موعد الأخيرة. (طالع التفاصيل)

كأس أمم إفريقيا الكاميرون
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