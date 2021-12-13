خبر في الجول – فيفا أبلغ الأهلي باستحالة تغيير موعد كأس العالم للأندية.. و24 ساعة من الترقب

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 17:58

كتب : أحمد الخولي

عمرو السولية مع الأهلي أمام الدُحيل

تواصل مسؤولو الأهلي المفوضين من النادي للعمل على ملف تعارض كأس أمم إفريقيا، وكأس العالم للأندية، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول تصريحات أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري، حول حل الأزمة.

وعلم FilGoal.com أن رد فيفا على الأهلي، تضمن استحالة تغيير موعد كأس العالم للأندية.

وبناء على ذلك الرد، خاطب الأهلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن مواعيد كأس أمم إفريقيا، وهو التواصل الذي لم يلق ردا حتى هذه اللحظة.

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ويترقب الأهلي الـ 24 ساعة المقبلة، والتي ستشهد اجتماعا للجنة الطوارئ في كاف بشأن تلك الأزمة.

ويتواجد فيرون أومبا ماسينجو السكرتير العام لـ كاف حاليا في الكاميرون، ضمن لجنة تفتيش على استعدادات الدولة لاستضافة البطولة المقرر لها يوم 9 يناير حتى الآن.

ومن ضمن جدول أعمال ماسينجو، حضور اجتماع لجنة الطوارئ والذي من المنتظر أن يسفر عن قرار بشأن الأزمة، غدا الثلاثاء.

وفي نفس التوقيت، كشف مصدر بالأهلي أن النادي أصدر بيانه بشكر أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة نظرا لـ "تمسكه بوعوده ببذل الجهود في حل المشكلة، وهو ما أوضحه البيان"، حسبما شرح المصدر.

وفي وقت سابق، شكر الأهلي، اتحاد الكرة، ورئيسه أحمد مجاهد، بعد تصريحات الأخير بشأن مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية. (طالع التفاصيل)

وقبلها، صرح أحمد مجاهد أن أزمة تعارض كأس أمم إفريقيا ، وكأس العالم للأندية، "محلولة"، مؤكدا أن المنتخب والأهلي سيلعبان البطولتين بكامل نجومهما.

وأوضح مجاهد عبر قناة صدى البلد: "تعارض مواعيد كأس الأمم مع كأس العالم للأندية؟ لا صوت يعلو فوق صوت منتخب مصر".

وأكد "حتى لا نهدر الكثير من الوقت، الأزمة محلولة. دون تفسير.. المنتخب سيلعب بكامل نجومه في كأس الأمم الإفريقية، والأهلي سيلعب بكامل نجومه في كأس العالم للأندية".

ورفض مجاهد تفسير تصريحه قائلا: "ليس كل ما يُعرف يقال".

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