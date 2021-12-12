ليستر يضرب نيوكاسل برباعية.. وست هام يتعادل مع بيرنلي

سحق ليستر سيتي ضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت بداية المباراة إصابة جوني إيفانز مدافع ليستر ليغادر في الدقيقة 6 ويحل بوباكاري سوماري بدلا منه.

وفي الدقيقة 38 ارتكب جمال لاسيلس مخالفة ضد جيمس ماديسون داخل منطقة الجزاء، ليسجل منها يوري تيليمانس الهدف الأول في الدقيقة 39.

في الشوط الثاني أحكم ليستر قبضته على المباراة بهدف باتسون داكا في الدقيقة 57 بعد تمريرة حاسمة من هارفي بارنز.

وسجل تيليمانس ثالث الأهداف من جديد بعد تمريرة من ماديسون في الدقيقة 81، بينما أضاف ماديسون الرابع في الدقيقة 85، بعد تمريرة من داكا.

بهذا الفوز يرفع ليستر سيتي رصيده إلى المركز الثامن بـ22 نقطة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر.

على الناحية الأخرى تعادل بيرنلي مع ضيفه وست هام سلبيا دون أهداف، ليحافظ وست هام يونايتد على المركز الرابع بـ28 نقطة، بينما يبقى بيرنلي في المركز الثامن عشر بـ11 نقطة.