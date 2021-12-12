ليستر يضرب نيوكاسل برباعية.. وست هام يتعادل مع بيرنلي

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 17:57

كتب : FilGoal

جيمس ماديسون ليستر سيتي الدرع الخيرية

سحق ليستر سيتي ضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت بداية المباراة إصابة جوني إيفانز مدافع ليستر ليغادر في الدقيقة 6 ويحل بوباكاري سوماري بدلا منه.

وفي الدقيقة 38 ارتكب جمال لاسيلس مخالفة ضد جيمس ماديسون داخل منطقة الجزاء، ليسجل منها يوري تيليمانس الهدف الأول في الدقيقة 39.

أخبار متعلقة
هزيمة قاسية لرفاق كريم حافظ ووالتر بواليا في الدوري التركي تورام يكشف أصعب مهاجم واجهه.. واللاعب الذي سبب له "كوابيس" أليجري: أشعر بخيبة أمل مدافع ليفربول: صلاح يستحق كل هذا.. ولا يمكن لأحد أن يقول كلمة سيئة عنه

في الشوط الثاني أحكم ليستر قبضته على المباراة بهدف باتسون داكا في الدقيقة 57 بعد تمريرة حاسمة من هارفي بارنز.

وسجل تيليمانس ثالث الأهداف من جديد بعد تمريرة من ماديسون في الدقيقة 81، بينما أضاف ماديسون الرابع في الدقيقة 85، بعد تمريرة من داكا.

بهذا الفوز يرفع ليستر سيتي رصيده إلى المركز الثامن بـ22 نقطة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر.

على الناحية الأخرى تعادل بيرنلي مع ضيفه وست هام سلبيا دون أهداف، ليحافظ وست هام يونايتد على المركز الرابع بـ28 نقطة، بينما يبقى بيرنلي في المركز الثامن عشر بـ11 نقطة.

بيرنلي وست هام ليستر نيوكاسل
نرشح لكم
أثلتيك: كورونا يتفشى في صفوف مانشستر يونايتد مدافع ليفربول: صلاح يستحق كل هذا.. ولا يمكن لأحد أن يقول كلمة سيئة عنه تقييم صلاح أمام أستون فيلا من الصحف الإنجليزية ماجواير: أرقامنا الدفاعية محبطة.. ويجب أن نحصل على النتائج بأي ثمن
أخر الأخبار
أثلتيك: كورونا يتفشى في صفوف مانشستر يونايتد 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رفع أثقال – إيهاب: لا مجال للمبررات.. قدر الله وما شاء فعل 33 دقيقة | رياضات أخرى
مران الزمالك - عودة إسلام جابر.. وتدريبات خاصة لحراس المرمى 49 دقيقة | الدوري المصري
ليستر يضرب نيوكاسل برباعية.. وست هام يتعادل مع بيرنلي 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعيين أحمد حسني مديرا إداريا للزمالك ساعة | الدوري المصري
رفع أثقال - محمد إيهاب يحتل المركز السابع بطولة العالم لـ الخطف.. وينسحب من النتر بسبب الإصابة ساعة | رياضات أخرى
مباشر في إسبانيا - أوساسونا (1) - (2) برشلونة... جوووووول ثاني للضيوف ساعة | الدوري الإسباني
هزيمة قاسية لرفاق كريم حافظ ووالتر بواليا في الدوري التركي ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة