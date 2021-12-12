تشكيل برشلونة - أومتيتي يعود للدفاع.. ولوك دي يونج يقود الهجوم أمام أوساسونا

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 16:09

كتب : FilGoal

احتفال برشلونة ضد فياريال

يعود صامويل أومتيتي لقيادة دفاع برشلونة من جديد بينما يعوض لوك دي يونج مواطنه ممفيس ديباي في الهجوم أمام أوساسونا.

ويحل برشلونة ضيفا على أوساسونا ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل تشافي هيرنانديز، المدير الفني الإسباني لبرشلونة كالتالي:

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حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: جيرارد بيكيه – رونالد أراخو – صامويل أومتيتي.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – جافي – نيكو جونزاليز - فرينكي دي يونج.

الهجوم: عبد الصمد الزلزولي – لوك دي يونج – عثمان ديمبيلي.

ويحتل برشلونة المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 15 مباراة، بينما أوساسونا في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة من 16 مباراة.

الدوري الإسباني برشلونة أوساسونا
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