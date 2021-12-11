كلوب: صلاح جنوني.. وأحب أن أكون ستيفن جيرارد

وفاز ليفربول على أستون فيلا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة عودة أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا حاليا لملعب أنفيلد لأول مرة منذ رحيله عن الفريق.

وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة: "كانت أول 75 دقيقة رائعة وصعبة، دافع الخصم جيدا ولعبنا في المساحات التي أردناها ولكننا لم ننهي المواقف الصعبة التي تعرضنا لها".

واستمر "خرجنا في الشوط الثاني وعرفنا أنه يتعين علينا الاستمرار والتحسن في لحظات، ولم نكن هادئين بدرجة كافية في التمريرة الأخيرة، واصلنا التقدم وسجلنا من ركلة جزاء ثم ارتحنا بشكل كبير".

وتابع "محمد صلاح جنوني تماما، كلنا نفكر في ركلة الجزاء، الجميع يتمنى أن يسددها ولكنه ينهي الأمر".

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء نفذها بنجاح على يسار الحارس إميليانو مارتينيز.

وشدد "المباراة كلها لم تكن الأسهل لكن المثلثات التي كانت لدينا على على الجناح الأيمن والأيسر كانت رائعة حقا، في النهاية لم يكن لدينا عدد كفي من اللاعبين في الشوط الأول".

وتحدث كلوب عن عودة ستيفان جيرارد لأنفيلد قائلا: "الشيء الجيد هو أنني ليس لدي مشكلة مع هذا النوع من الأشياء، لن أبقى هنا إلى الأبد لذا أحب أن أكون ستيفن لكن لم أشعر بالضغط اليوم".

بذلك الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 37 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي بنقطة واحدة، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ 19 في المركز الـ 12.