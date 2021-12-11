أرتيتا متحفظا: هذا سبب إيقاف أوباميانج.. والهدف الاول لوحة فنية

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال سعادته بالفوز على ساوثامبتون بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية، بعد فترة صعبة مررنا خلالها بهزيمتين في مباراتين لا أعتقد أننا كنا نستحق خسارتهما، ولكننا خسرنا".

وأضاف "بدأنا المباراة ببعض الشد العصبي، ويمكنك القول أننا كنا نحمل هذا الشعور معنا ولكننا أنهينا الأمور بقوة".

وعن الهدف الأول قال أرتيتا: "كان قطعة فنية. هذه هي هويتنا والطريقة التي نود اللعب بها. ليس من الممكن تسجيل كل الأهداف بهذه الطريقة، ولكن هذا هو الدرب الذي نريد أن نسلكه".

وأوضح "يمكنك رؤية أن الفريق أراد مواصلة الهجوم، حيث ضربنا القائم مرتين ولنا هدف ملغي".

وانتشرت تقارير عن تورط بيير إيميريك أوباميانج مهاجم الفريق في شجار خلال التدريبات، نتج عنه قرار المدرب الإسباني باستبعاده من المباراة.

وعن ذلك قال أرتيتا: "لقد ارتكب مخالفة سلوكية، وهذا ينطبق على الجميع. الأمر غير قابل للتفاوض، وحين يحدث ذلك يخرج اللاعب من الفريق".

وتابع "أيا كان ما يحدث في غرف الملابس لا يمكنني مشاركته. أعتذر عن ذلك. أنا أقول فقط السبب ولا يمكنني الكذب. من جانبي لن أقول أبدا ماذا كانت المخالفة".

ورفض أرتيتا التعليق على مدة إيقاف أوباميانج عن المشاركة مع الفريق قائلا: "إنه يبدأ اليوم. بالتأكيد هذا ليس وضعا سهلا وليس الوضع الذي نريده".

ورفع أرسنال رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، انتظارا لنتيجة مباراة نورويتش سيتي ومانشستر يونايتد.