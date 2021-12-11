جورجينيو: هدف الدقيقة الأخيرة رائع.. ولهذا تحاملت على الإصابة

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 20:08

كتب : FilGoal

جورجينيو - تشيلسي

أبدى جورجينيو لاعب وسط تشيلسي سعادته بالفوز على ليدز يونايتد 3-2 في الوقت القاتل ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جورجينيو لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "كان من المهم أن نحصل على هذه النقاط الثلاث. خضنا مباراة صعبة للغاية، حيث يصعب اللعب أمام ليدز، ولكننا كنا نستحق الفوز".

وأضاف "الهدف في الدقيقة الأخيرة كان رائعا، الملعب بأكمله انتابه هذا الشعور الجيد للغاية".

وسجل جورجينيو هدفين من ركلتي جزاء، الأول له والثاني لتشيلسي في الدقيقة 55، والثاني له والثالث للبلوز في الدقيقة 94.

وأوضح "يمكننا دائما أن نمنح المزيد. إذا قدمنا 10% أكثر اليوم يمكننا التحسن مجددا. دائما ما نريد أن نتحسن لنفعل المزيد".

وعن لعبه بإصابة في ظهره قال جورجينيو: "ظهري ليس في أفضل حال، ولكن أحيانا يجب أن تدفع نفسك أكثر لمساعدة الفريق. هذا ما كنت بحاجة لفعله. إنه أمر صعب ولكني فعلته لمساعدة فريقي".

ورفع تشيلسي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث ليواصل المطاردة على صدارة الدوري، بفارق نقطة عن ليفربول الثاني ونقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

تشيلسي جورجينيو الدوري الإنجليزي
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