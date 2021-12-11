مباشر في إنجلترا - تشيلسي (1) - (1) ليدز.. أرسنال (2) - (0) ساوثامبتون.. جووول التعادل

تايع مباشرة مباراة تشيلسي وليدز يونايتد ومباراة أرسنال وساوثامبتون في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي X ليدز يونايتد

د44. ركلة حرة مباشرة من ألونسو فوق المرمى

د41 جووول التعادل لتشيلسي عن طريق ميسون ماونت بعد عرضية من ماركو ألونسو

د27 جووول أول لليدز يونايتد عن طريق رافينيا

د26. ركلة جزاء لليدز يونايتد

د20. تسديدة من رافينيا من خطأ وتصدي رائع من ميندي

د5. تسديدة من ريس جيمس بجانب المرمى

بداية المباراة

أرسنال X ساوثامبتون

د27. جوووول ثاني لأرسنال عن طريق أوديجارد بعد عرضية من كيران تيرني

د20. جووول أول أليكساندر لاكازيت يسجل الهدف الأول لأرسنال بعد تمريرة من بوكايو ساكا

بداية المباراة