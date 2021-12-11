مباشر في إنجلترا - تشيلسي (1) - (1) ليدز.. أرسنال (2) - (0) ساوثامبتون.. جووول التعادل

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 17:07

كتب : FilGoal

احتفال لاكازيت بهدفه في مرمى ساوثامبتون

تايع مباشرة مباراة تشيلسي وليدز يونايتد ومباراة أرسنال وساوثامبتون في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي X ليدز يونايتد

د44. ركلة حرة مباشرة من ألونسو فوق المرمى

أخبار متعلقة
صامويل إيتو رئيسا لـ الاتحاد الكاميروني لـ 4 أعوام الهدف الـ100 لـ ستيرلينج يمنح مانشستر سيتي فوزا صعبا على ولفرهامبتون

د41 جووول التعادل لتشيلسي عن طريق ميسون ماونت بعد عرضية من ماركو ألونسو

د27 جووول أول لليدز يونايتد عن طريق رافينيا

د26. ركلة جزاء لليدز يونايتد

د20. تسديدة من رافينيا من خطأ وتصدي رائع من ميندي

د5. تسديدة من ريس جيمس بجانب المرمى

بداية المباراة

أرسنال X ساوثامبتون

د27. جوووول ثاني لأرسنال عن طريق أوديجارد بعد عرضية من كيران تيرني

د20. جووول أول أليكساندر لاكازيت يسجل الهدف الأول لأرسنال بعد تمريرة من بوكايو ساكا

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال تشيلسي
نرشح لكم
مباشر في إنجلترا - ليفربول (0) - (0) أستون فيلا.. طوفان أحمر الهدف الـ100 لـ ستيرلينج يمنح مانشستر سيتي فوزا صعبا على ولفرهامبتون تشكيل تشيلسي - هافيرتز وفيرنر يواجهان ليدز.. ولوكاكو بديل تشكيل أرسنال - مارتينيلي ولاكازيت يواجهان ساوثامبتون.. وغياب النني
أخر الأخبار
مباشر في إنجلترا - تشيلسي (1) - (1) ليدز.. أرسنال (2) - (0) ساوثامبتون.. جووول التعادل 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس العرب - مصر (1)-(1) الأردن.. التعااااااادل ساعة | كأس العرب 2021
مباشر في إنجلترا - ليفربول (0) - (0) أستون فيلا.. طوفان أحمر ساعة | المحترفون
الهدف الـ100 لـ ستيرلينج يمنح مانشستر سيتي فوزا صعبا على ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
صامويل إيتو رئيسا لـ الاتحاد الكاميروني لـ 4 أعوام ساعة | إفريقيا
الأهلي يعلن سلبية مسحة عمار حمدي.. وعبد القادر اشتكى من الإصابة ساعة | الدوري المصري
تشكيل تشيلسي - هافيرتز وفيرنر يواجهان ليدز.. ولوكاكو بديل ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - مارتينيلي ولاكازيت يواجهان ساوثامبتون.. وغياب النني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة