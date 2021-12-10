رايولا: بايرن لا يستطيع تحمل راتب بوجبا.. لدينا عروض كثيرة

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 14:51

كتب : FilGoal

بول بوجبا - فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

قال مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد إن بايرن ميونيخ لا يستطيع تحمل راتب اللاعب الفرنسي لضمه.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتحدث رايولا لموقع "سبورت 1" الألماني اليوم الجمعة قائلا: "لدينا عروض كثيرة من بينهم عقد من مانشستر يونايتد لتجديد التعاقد".

وواصل "سنرى الأفضل بالنسبة لبوجبا".

أخبار متعلقة
ماسكيرانو يقود شباب الأرجنتين لا جائزة أولى لـ جيرارد.. جوارديولا مدرب شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي آس: برشلونة يفقد فاتي لنهاية 2021

وعن بايرن قال: "من المستحيل أن يحدث، لن يدفع النادي الراتب المطلوب".

وينتهي تعاقد بوجبا بنهاية الموسم الجاري مع يونايتد.

ويغيب بوجبا عن يونايتد منذ عدة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها وينفذ برنامجه العلاجي حاليا في دبي.

وشارك بوجبا مع يونايتد في 13 مباراة خلال الموسم الجاري صنع خلالهم سبع أهداف.

بوجبا مانشستر يونايتد
نرشح لكم
مؤتمر كلوب: جيرارد سيختبر شعورا لا يعرفه حين يدخل أنفيلد.. وجوتا لم يتدرب طوال الأسبوع وكيله: مارسيال يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد في يناير لا جائزة أولى لـ جيرارد.. جوارديولا مدرب شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي جيرارد عن مواجهة ليفربول: سأعود محملا بابتسامة.. لكن الكل يعرف ما أريده
أخر الأخبار
مؤتمر كلوب: جيرارد سيختبر شعورا لا يعرفه حين يدخل أنفيلد.. وجوتا لم يتدرب طوال الأسبوع 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله: مارسيال يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد في يناير 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رايولا: بايرن لا يستطيع تحمل راتب بوجبا.. لدينا عروض كثيرة 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي – عودة الثنائي الجنوب إفريقي. وعودة حسام حسن 21 دقيقة | الدوري المصري
ماسكيرانو يقود شباب الأرجنتين 29 دقيقة | أوروبا
كأس العرب - حكم نهائي الكأس الذهبية يدير لقاء مصر والأردن 32 دقيقة | منتخب مصر
لا جائزة أولى لـ جيرارد.. جوارديولا مدرب شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آس: برشلونة يفقد فاتي لنهاية 2021 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 3 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 4 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة