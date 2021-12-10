رايولا: بايرن لا يستطيع تحمل راتب بوجبا.. لدينا عروض كثيرة

قال مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد إن بايرن ميونيخ لا يستطيع تحمل راتب اللاعب الفرنسي لضمه.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتحدث رايولا لموقع "سبورت 1" الألماني اليوم الجمعة قائلا: "لدينا عروض كثيرة من بينهم عقد من مانشستر يونايتد لتجديد التعاقد".

وواصل "سنرى الأفضل بالنسبة لبوجبا".

وعن بايرن قال: "من المستحيل أن يحدث، لن يدفع النادي الراتب المطلوب".

وينتهي تعاقد بوجبا بنهاية الموسم الجاري مع يونايتد.

ويغيب بوجبا عن يونايتد منذ عدة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها وينفذ برنامجه العلاجي حاليا في دبي.

وشارك بوجبا مع يونايتد في 13 مباراة خلال الموسم الجاري صنع خلالهم سبع أهداف.