لا جائزة أولى لـ جيرارد.. جوارديولا مدرب شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 14:06

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا ليفربول مانشستر سيتي

لم يستطع ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا حصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي في ظهوره الأول في البريميرليج.

وأعلن بريميرليج رسميا اليوم الجمعة فوز بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بجائزة مدرب شهر نوفمبر في المسابقة.

وتفوق جوارديولا على جيرارد ويورجن كلوب مدرب ليفربول.

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وخاض المدرب الإسباني ثلاث مباريات في شهر نوفمبر فاز فيهم جميعا.

وأصبحت تلك الجائزة هي العاشرة في تاريخ جوارديولا ليتساوى مع ديفيد مويس مدرب وست هام في عدد مرات الفوز بها.

يعد السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد التاريخي هو أكثر من فاز بالجائزة بواقع 27 مرة يليه مدرب أرسنال السابق آرسين فينجر بـ15 مرة.

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