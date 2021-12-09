وداعا أتالانتا.. فياريال يكتب النهاية وينتزع البطاقة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 21:56

كتب : FilGoal

فياريال - أتالانتا

تغلب فياريال الإسباني على مضيفه أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتأجلت هذه المباراة من يوم أمس -الأربعاء- بسبب الأحوال الجوية، لتقام اليوم -الخميس- بعد العاصفة الثلجية التي ضربت إيطاليا.

بداية فياريال أتت سريعة في الدقيقة الثالثة بهدف أرنوت دانيوما بعد تمريرة من داني باريخو، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف إتيان كابو هدف فياريال الثاني في الدقيقة 42.

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وفي الدقيقة 51 أرسل جيرارد مورينو تمريرة حاسمة إلى دانيوما ليسجل الثالث في أسفل الزاوية اليمنى، ويمنح فريقه أفضلية يصعب قلبها أمام أتالانتا الذي لا يملك بديلا عن الفوز للتأهل إلى إقصائيات دوري أبطال أوروبا.

ونجح أتالانتا في تقليص الفارق في الدقيقة 71 بتسديدة من خارج المنطقة أطلقها روسلان مالينوفسكي، ثم سجل دوفان زاباتا ثاني الأهداف في الدقيقة 80 فوق الحارس جيرونيمو رولي، ولكن كل ذلك لم يكن كافيا.

بهذا الفوز رفع فياريال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، ليقتنص بطاقة التأهل الأخيرة وراء مانشستر يونايتد المتصدر بـ11 نقطة، بينما تراجع أتالانتا إلى الدوري الأوروبي في المركز الثالث بـ6 نقاط، وتذيل يانج بويز السويسري هذه المجموعة بـ5 نقاط.

بذلك يكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات، بينما انتقل أصحاب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي.

المركز الأول: مانشستر سيتي – ليفربول – أياكس – ريال مدريد – بايرن ميونيخ – مانشستر يونايتد – ليل – يوفنتوس

المركز الثاني: باريس سان جيرمان – أتلتيكو مدريد – سبورتينج لشبونة – إنتر ميلان – بنفيكا – فياريال – سالزبورج – تشيلسي

المركز الثالث (الدوري الأوروبي): لايبزيج – بورتو – بوروسيا دورتموند – شيريف تيراسبول – برشلونة – أتالانتا – إشبيلية – زينيت

المركز الرابع (خارج المسابقات الأوروبية): كلوب بروج – ميلان – بشكتاش – شاختار دونيتسك – دينامو كييف – يانج بويز – فولفسبورج – مالمو

دوري أبطال أوروبا فياريال أتالانتا
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