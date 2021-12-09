شيرار يتغزل في قدرات صلاح "الأفضل في العالم حاليا"

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 13:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إيفرتون وليفربول

تغزل آلان شيرار أسطورة الدوري الإنجليزي في قدرات محمد صلاح نجم ليفربول وما يقدمه مع ناديه هذا الموسم.

صلاح يتألق بقوة مع ليفربول هذا الموسم، إذ سجل 20 هدفا في 21 مباراة لعبها هذا الموسم.

وقال شيرار في تصريحات لشبكة ذا أثليتك: "صلاح مهاجم متميز لديه كل ما تحتاجه كرة القدم الحديثة. لا يوجد لديه نقطة ضعف أو عيب واضح".

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وأضاف "إنه سريع، لديه قدم يسرى مميتة، وينجح في التواجد في الأماكن المميزة داخل الصندوق وحوله، كما أن بنيته الجسدية مثالية".

وأكمل مهاجم نيوكاسل يونايتد وبلاكبيرن السابق "صلاح قوي وسريع بالكرة وبدونها، غريزته الأساسية هي تسجيل الأهداف، إنه الأفضل".

وشدد "محمد صلاح هو الأفضل في العالم الآن. أفضل هداف وأفضل لاعب، مثل الساحر الصغير الذي ينثر سحره في أفضل دوري في العالم، فهو يفعل ذلك ضد أفضل الفرق".

وأردف "يفعهلها في أكبر المباريات، سواء كان ضد مانشستر سيتي أو تشيلسي أو مانشستر يونايتد أو إيفرتون أو أتليتكو ​​مدريد أو ميلان، أسبوع وراء أسبوع، وعام بعد عام، صلاح ينثر السحر".

وتساءل شيرار "كيف جاء في المركز السابع في أحدث تصويت لجائزة الكرة الذهبية؟".

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وتابع "هناك هوس بليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وهو أمر مفهوم بالنظر إلى مدى هيمنتهما على العصر الحديث لكرة القدم، ولكن إذا أعطيتني اختيار أي لاعب لأضمه لفريقي فسيكون صلاح".

وواصل "عندما أشاهد هدفه أمام مانشستر سيتي أقول تبا إنه لا يصدق، إنه أحد أفضل الأهداف التي رأيناها حتى الآن هذا الموسم. إنها تحفة من التوازن والتحكم الدقيق".

وأتم مهاجم إنجلترا السابق "إنها لمحة فنية مذهلة، رغم أن سيتي فريق رائع مليء باللاعبين الرائعين، لكنه جعلهم يبدون عاديين، لقد راوغ 5 منهم".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 224 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 145 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

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