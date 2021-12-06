بعد مرور 15 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 19:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إيفرتون وليفربول

لا شك أن ما يقدمه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع فريقه في الدوري الإنجليزي يثبت يوما بعد يوم أنه ضمن أفضل لاعبي البطولة في الألفية الجديدة.

في موسمه الخامس مع ليفربول، فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار مبكرا بتألقه مع ليفربول بتسجيل 19 هدفا هذا الموسم، منها 13 في الدوري الإنجليزي.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي على أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

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ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح حتى الجولة 15 مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي.

أكثر من سجل حتى الآن

1- محمد صلاح (11 هدفا)

2- جيمي فاردي (9 أهداف)

3- ديوجو جوتا (8 أهداف)

أكثر من صنع الأهداف

1- محمد صلاح (9 أهداف)

2- بول بوجبا (7 أهداف)

2- ترينت ألكسندر أرنولد (7 أهداف )

أكثر من سجل ركلات جزاء

1- دومنيك كالفرت لوين (هدفان)

1- ويلفريد زاها (هدفان)

1- جيمس وارد براوس (هدفان)

1- تيمو بوكي (هدفان)

1- جورجينو (هدفان)

1- إيفان توني (هدفان)

7- محمد صلاح (هدف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (30 تسديدة)

2- بيير إيمريك أوباميانج (18 تسديدة)

2- ساديو ماني (18 تسديدة)

4- كريستيانو رونالدو (17 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- محمد صلاح (59 تسديدة)

2- ساديو ماني (46 تسديدة)

3- كريستيانو رونالدو (43 تسديدة)

أكثر المشاركات في الدوري الإنجليزي

1- نجم منتخب مصر ضمن 54 لاعبا شاركوا في كل المباريات الـ15 حتى الآن.

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- صلاح ضمن 15 لاعبا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بالجولات الـ15 (1350 دقيقة).

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 223 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 144 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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