آس: تغير موقف يوفيتش من الرحيل في يناير

كشفت صحيفة آس عن تغير في رغبة لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد في الرحيل خلال شهر يناير المقبل.

وفقا للتقارير في إسبانيا فإن يوفيتش كان قد طلب من وكيله الاستماع للعروض من أجل الرحيل للحصول على فرصة خارج ريال مدريد في شهر يناير المقبل.

بعد إصابة بنزيما ومشاركة يوفيتش أمام ريال سوسيداد وإنتر ميلان تغيرت رغبة المهاجم الصربي في الرحيل وأخبر وكيله بالانتظار وعدم الاستماع إلى العروض أملا في الحصول على فرصة ليكون أحد الأفراد المهمة في تشكيل ريال مدريد خلال الموسم الحالي.

أنشيلوتي كان قد أوقف عملية خروج اللاعب خلال الصيف الماضي بسبب رغبته في رؤيته خلال التدريبات اليومية واثقا في قدرته على إعادة أفضل نسخة من يوفيتش والتي ظهرت مع إينتراخت فرانكفورت.

وعلى الرغم من عدم مشاركته سوى في دقائق قليلة منذ بداية الموسم إلا أن صاحب الـ 23 عاما قد شارك كبديل أمام ريال سوسيداد وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر، كما ظهر بشكل جيد أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا وكاد أن يسجل في أكثر من مناسبة.

وسيكون يوفيتش على موعد مع الظهور مرة أخرى أمام أتليتكو مدريد في حالة عدم تعافي بنزيما من الإصابة

يوفيتش شارك في 10 مباريات منذ بداية الموسم وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدفين.