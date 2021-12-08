آس: تغير موقف يوفيتش من الرحيل في يناير

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 20:22

كتب : عبد الرحمن فوزي

احتفال لوكا يوفيتش بهدفه في مرمى ريال سوسيداد

كشفت صحيفة آس عن تغير في رغبة لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد في الرحيل خلال شهر يناير المقبل.

وفقا للتقارير في إسبانيا فإن يوفيتش كان قد طلب من وكيله الاستماع للعروض من أجل الرحيل للحصول على فرصة خارج ريال مدريد في شهر يناير المقبل.

بعد إصابة بنزيما ومشاركة يوفيتش أمام ريال سوسيداد وإنتر ميلان تغيرت رغبة المهاجم الصربي في الرحيل وأخبر وكيله بالانتظار وعدم الاستماع إلى العروض أملا في الحصول على فرصة ليكون أحد الأفراد المهمة في تشكيل ريال مدريد خلال الموسم الحالي.

أخبار متعلقة
كاف يعلن موعد كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء فرديناند: ما يفعله صلاح لا يصدق ولم أعتقد أنه سيصبح نجما.. وأوين يكشف سبب التحسن كورونا تضرب ليستر سيتي قبل مواجهة نابولي بي إن: تعافي المثلوثي من فيروس كورونا

أنشيلوتي كان قد أوقف عملية خروج اللاعب خلال الصيف الماضي بسبب رغبته في رؤيته خلال التدريبات اليومية واثقا في قدرته على إعادة أفضل نسخة من يوفيتش والتي ظهرت مع إينتراخت فرانكفورت.

وعلى الرغم من عدم مشاركته سوى في دقائق قليلة منذ بداية الموسم إلا أن صاحب الـ 23 عاما قد شارك كبديل أمام ريال سوسيداد وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر، كما ظهر بشكل جيد أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا وكاد أن يسجل في أكثر من مناسبة.

وسيكون يوفيتش على موعد مع الظهور مرة أخرى أمام أتليتكو مدريد في حالة عدم تعافي بنزيما من الإصابة

يوفيتش شارك في 10 مباريات منذ بداية الموسم وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدفين.

ريال مدريد لوكا يوفيتش
نرشح لكم
تقارير: مارسيلو اتفق مع فلوميننسي على العودة موندو ديبورتيفو: برشلونة يشك في توخيل بسبب ديمبيلي ماذا يحتاج برشلونة للتأهل إلى دور الـ16 من أبطال أوروبا بيدري: اللعب مع ميسي لا يجعلك تسأل.. ولذلك رفضني ريال مدريد
أخر الأخبار
أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة مصر والأردن 8 دقيقة | كأس العرب 2021
آس: تغير موقف يوفيتش من الرحيل في يناير 20 دقيقة | الدوري الإسباني
انضمام عماد حمدي والوحش لقائمة مصابين الإسماعيلي 21 دقيقة | الدوري المصري
كاف يعلن موعد كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء 31 دقيقة | إفريقيا
فرديناند: ما يفعله صلاح لا يصدق ولم أعتقد أنه سيصبح نجما.. وأوين يكشف سبب التحسن 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كورونا تضرب ليستر سيتي قبل مواجهة نابولي 45 دقيقة | أوروبا
بي إن: تعافي المثلوثي من فيروس كورونا 53 دقيقة | كأس العرب 2021
استراحة دوري الأبطال - يوفنتوس (1)-(0) مالمو.. زينيت (2)-(1) تشيلسي ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 3 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة