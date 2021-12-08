أشعة لـ أيمن أشرف وحجازي لتحديد مدة غيابهما عن منتخب مصر

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 00:53

كتب : FilGoal

مصر - الجزائر - كأس العرب - إصابة أيمن أشرف

كشف محمد أبو العلا طيب منتخب مصر أن الثنائي أيمن أشرف وأحمد حجازي سيخضعان لأشغة غدا لتحديد مدى الإصابة وبرنامج العلاج ومدى الغياب.

وأصيب أيمن أشرف في الركبة بينما جاءت إصابة أحمد حجازي بشد في العضلة الخلفية.

ونقل وائل جمعة مدير المنتخب لأعضاء الفريق تهنئة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فور نهاية المباراة من خلال اتصال تليفوني به.

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وأدى المنتخب الوطني تدريبًا لمدة 45 دقيقة على ملعب مباراة الجزائر ومصر بعد نهايتها بمشاركة جميع البدلاء ومن شاركوا في جزء من المباراة.

وعقد كيروش اجتماعا مع اللاعبين فور انتهاء مباراة الجزائر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويغيب أكرم توفيق عن منتخب مصر أمام الأردن في ربع النهائي بعد تلقي الإنذار الثاني أمام الجزائر.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن طبيعة إصابة أيمن أشرف وأحمد حجازي. (طالع التفاصيل)

ويلعب منتخب مصر مع الأردن في الدور ربع النهائي من كأس العرب. (طالع التفاصيل)

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