كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 22:57

كتب : FilGoal

مصر - السودان

ضرب المنتخب المصري موعدا مع نظيره الأردني في ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الرابعة بعد التعادل مع الجزائر بهدف لكل فريق، وتصدر الفراعنة بنتيجة اللعب النظيف.

واحتل المنتخب الأردني المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع الأردن يوم 11 ديسمبر.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 وقناة الكأس.

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