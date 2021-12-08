مصدر من منتخب مصر لـ في الجول يكشف طبيعة إصابات اللاعبين قبل مواجهة الأردن

تعرض الثنائي أيمن أشرف وأحمد حجازي لإصابة خلال مباراة منتخب مصر أمام الجزائر في ختام دور المجموعات من كأس العرب.

وغادر أيمن أشرف المباراة في الدقيقة التاسعة، وتعرض أحمد حجازي للإصابة بعد 30 دقيقة.

وقال مصدر في منتخب مصر لـ FilGoal.com: "إصابة أيمن أشرف عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة".

وأضاف "أحمد حجازي تعرض لشد في العضلة الخلفية".

وأتم "أفشة جاهز لمواجهة الأردن".

ويغيب أكرم توفيق عن منتخب مصر أمام الأردن في ربع النهائي بعد تلقي الإنذار الثاني أمام الجزائر.

ويلعب منتخب مصر مع الأردن في الدور ربع النهائي من كأس العرب. (طالع التفاصيل)