اجتماع بين الخطيب وموسيماني ومنصور لمناقشة ترتيبات فريق الكرة

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مع ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، في حضور كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة، عصر اليوم الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة.

وشهد الاجتماع بحث كافة الترتيبات المتعلقة بفريق الكرة، سواء خلال الفترة الماضية أو الحالية وكذلك المستقبلية استعدادا لخوض التحديات المنتظرة محليا وقاريا.

وشمل الاجتماع مناقشة آلية العمل تمهيدا لاستلام القائمين على الشركة مسئولية قطاع الكرة بأكمله.

وسيتم الاستلام بعد الاطلاع على كافة الأمور من خلال جلسات تحضيرية وتنسيقية يتبعها استلام المهمة والتواصل المباشر مع مديري الأجهزة سواء في الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو الأكاديمية وكافة الإدارات المعنية بالقطاع.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق جدول أعمال شركة الكرة في الأهلي مع موسيماني. (طالع التفاصيل)