في الجول يكشف – 6 أشياء في جدول أعمال شركة الكرة في الأهلي مع موسيماني

يشهد غدا الثلاثاء اجتماعا لشركة الكرة في الأهلي من جهة وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق من جهة أخرى مع تواجد محمود الخطيب رئيس النادي.

فما هو الجدول الموضوع لذلك الاجتماع المقرر عقده في الثالثة عصرا؟ FilGoal.com يكشف.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الخطيب هو الذي أصر على إسناد ملف الكرة للشركة وجاءت الملفات كالتالي:

** سيقوم الخطيب في البداية بقيادة الاجتماع وتقديم ياسين منصور لموسيماني على أنه المسؤول الجديد عن ملف الكرة وسيكون هناك تعاون وتنسيق كامل وتام معه.

** ينوي ياسين منصور التعرف من موسيماني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على كافة تفاصيل العمل داخل الفريق ومهام كل فرد.

** سيتم التباحث بين الأطراف الثلاثة على كيفية دمج الفريق داخل شركة الكرة وطبيعة مهام كل فرد وتحديد اختصاصاته منعا للتعارض.

** أدار اللجان والإدارات المتعلقة بفريق الكرة مثل لجنتي التعاقد واللوائح وهل ستنتقل هذه اللجان للعمل تحت مظلة شركة الكرة أم تبقى تابعة للنادي كما هي.

** سيكون هناك استماع لمطالب موسيماني لدعم الفريق في الارتباطات المقبلة مثل الاستعداد للقاء السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية والانتقالات الشتوية.

** مناقشة كيفية تطوير وتنمية الجوانب المالية والاستثمارية لفريق الكرة باعتباره الهدف من إنشاء الشركة.