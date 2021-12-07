مدافع ليفربول: نستهدف إسقاط ميلان في ملعبه رغم تأهلنا المبكر

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 17:03

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف محمد صلاح في ميلان

أوضح جويل ماتيب مدافع ليفربول أن فريقه سيدخل لقاء ميلان بنية الفوز فقط لا غير رغم ضمان التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لملاقاة ميلان في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بملعب سان سيرو، بعدما ضمن التأهل لدور الـ16 منذ الجولة الرابعة وفاز في كل مبارياته.

وقال ماتيب في تصريحات لموقع ناديه: "نريد الفوز في كل مباراة نلعبها".

أخبار متعلقة
هكذا ظهر محمد صلاح في مبارياته ضد ميلان محمد صلاح يستهدف 4 أرقام قياسية أمام ميلان قبل الجولة الأخيرة.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال هذا الموسم ماذا يحتاج ميلان وأتليتكو وبورتو للتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

وأضاف المدافع الكاميروني "كانت مجموعة صعبة لكننا ظهرنا خلالها بشكل جيد ونحن الآن في وضع مريح".

وأكمل "سيكون من الرائع الحصول على 18 نقطة من أصل 18، بالإضافة إلى أننا نذهب إلى هناك من أجل الفوز، لكنك لا تعرف أبدا ما سيحدث".

وواصل "موقفنا إيجابي ولا يهم ما سيحدث بعد ذلك، ولكن هناك 3 نقاط نريد الحصول عليها".

ماذا يحتاج ميلان وأتليتكو وبورتو للتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

في حالة انتصار ليفربول سيصبح أول فريق إنجليزي يفوز بجميع المباريات الـ6 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

قبل الجولة الأخيرة.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال هذا الموسم

وتابع ماتيب "سيبذل ميلان كل شيء من أجل الحصول على المركز الثاني والبقاء في دوري الأبطال".

وأتم "بالتأكيد لن تكون مباراة سهلة، هم يلعبون على أرضهم، لذلك سيقدمون كل شيء. علينا أن نكون مستعدين لقتال شرس لمدة 90 أو95 دقيقة".

ليفربول ميلان جويل ماتيب
نرشح لكم
هكذا ظهر محمد صلاح في مبارياته ضد ميلان مؤتمر توخيل: كانتي مثل سوبر مان.. وهؤلاء سيغيبون أمام زينيت مؤتمر رانجنيك: هذا يعني نجاحي مع يونايتد بنهاية الموسم.. وموقف كافاني وفاران من لقاء يانج بويز تشابي ألونسو يسرد كواليس نهائي 2005 التاريخي أمام ميلان
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي يدرس إقامة معسكر في الدوحة قبل السوبر الإفريقي 4 دقيقة | مصر
مرتضى منصور لـ في الجول: كارتيرون حصل على راتبه اليوم.. ولدي مفاجأة من أجله 6 دقيقة | الدوري المصري
نجم عمان لـ في الجول: قادرون على التتويج بـ كأس العرب.. ونتمنى مواجهة مصر 17 دقيقة | كأس العرب 2021
اجتماع بين الخطيب وموسيماني ومنصور لمناقشة ترتيبات فريق الكرة 21 دقيقة | الدوري المصري
الرجاء لـ في الجول: طلبنا تأجيل السوبر الإفريقي لسببين 52 دقيقة | إفريقيا
لأول مرة في مصر.. مكادي هايتس تستضيف أقوى عرض موتوركروس للسيارات والدراجات النارية ساعة | رياضات أخرى
مدافع ليفربول: نستهدف إسقاط ميلان في ملعبه رغم تأهلنا المبكر ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر كأس العرب – المغرب (1)-(0) السعودية.. الأردن (2)-(1) فلسطين ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري 4 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر