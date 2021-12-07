مدافع ليفربول: نستهدف إسقاط ميلان في ملعبه رغم تأهلنا المبكر

أوضح جويل ماتيب مدافع ليفربول أن فريقه سيدخل لقاء ميلان بنية الفوز فقط لا غير رغم ضمان التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لملاقاة ميلان في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بملعب سان سيرو، بعدما ضمن التأهل لدور الـ16 منذ الجولة الرابعة وفاز في كل مبارياته.

وقال ماتيب في تصريحات لموقع ناديه: "نريد الفوز في كل مباراة نلعبها".

وأضاف المدافع الكاميروني "كانت مجموعة صعبة لكننا ظهرنا خلالها بشكل جيد ونحن الآن في وضع مريح".

وأكمل "سيكون من الرائع الحصول على 18 نقطة من أصل 18، بالإضافة إلى أننا نذهب إلى هناك من أجل الفوز، لكنك لا تعرف أبدا ما سيحدث".

وواصل "موقفنا إيجابي ولا يهم ما سيحدث بعد ذلك، ولكن هناك 3 نقاط نريد الحصول عليها".

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في حالة انتصار ليفربول سيصبح أول فريق إنجليزي يفوز بجميع المباريات الـ6 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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وتابع ماتيب "سيبذل ميلان كل شيء من أجل الحصول على المركز الثاني والبقاء في دوري الأبطال".

وأتم "بالتأكيد لن تكون مباراة سهلة، هم يلعبون على أرضهم، لذلك سيقدمون كل شيء. علينا أن نكون مستعدين لقتال شرس لمدة 90 أو95 دقيقة".

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