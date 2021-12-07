قبل الجولة الأخيرة.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال هذا الموسم

بينما يغرد منفردا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.. يجد محمد صلاح نجم ليفربول منافسة شرسة في جدول هدافي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل صلاح مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات وفي رصيده 6 أهداف سجلها خلال 5 مباريات، وهو رقم جيد، لكن هناك من سجل أكثر منه.

وجاء جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على النحو التالي:

1- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).. 9 أهداف

1- سباستيان هالر (أياكس أمستردام).. 9 أهداف

3- كريستوفر نكونكو (لايبزيج).. 7 أهداف

4- محمد صلاح (ليفربول).. 6 أهداف

5- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).. 6 أهداف

5- أداما تراوري (شيريف تيراسبول).. 6 أهداف

ويحل صلاح مع ليفربول ضيفا على ميلان في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة له بعدما ضمن التأهل لثمن نهائي المسابقة كمتصدر للمجموعة.

فيما يستقبل ليفاندوفسكي وبايرن فريق برشلونة، ويلعب هالر مع أياكس ضد سبورتنج لشبونة في هولندا.

بعد مرور 15 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

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