ماذا يحتاج ميلان وأتليتكو وبورتو للتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الجولة الأخيرة من المجموعات الأربعة الأوائل من دوري أبطال أوروبا، والتي ستحدد المتأهلين إلى دور الـ 16 بشكل رسمي مع تحديد أصحاب المركز الأول والثاني.

أكثر المجموعات اشتعالا هي المجموعة الثانية والتي تضم كل من ليفربول، وبورتو، وميلان، وأتليتكو مدريد، إذ أن ليفربول فقط من الفرق الثلاثة هو من ضمن الصعود إلى دور الـ 16، بينما الباقية ما يزال أمامهم الفرصة للتأهل أو الخروج.

ليفربول ضمن الحصول عى المركز الأول في المجموعة بعد تحقيقه للعلامة الكاملة بـ 15 نقطة من 5 مباريات.

بورتو

يحتاج بورتو إلى تحقيق الفوز على أتليتكو مدريد فقط للتأهل إلى دور الـ 16، ولكن في حالة التعادل، فسيحتاج بورتو إلى عدم فوز ميلان على ليفربول.

وفي حالة فوز ميلان مع تعادل بورتو فسيذهب الفريق إلى الدوري الأوروبي.

ميلان

للتأهل إلى دور الـ 16 سيحتاج ميلان إلى تحقيق الفوز على ليفربول مع عدم فوز بورتو على أتليتكو مدريد، وفي حالة فوز بورتو مع فوز ميلان فسيتأهل الفريق إلى الدوري الأوروبي.

فوز ميلان يضمن استمرار مشواره الأوروبي بشكل عام سواء كان في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد فوزه يضمن استمرار مشواره الأوروبي أيضا سواء في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي، ولكن للتأهل إلى دور الـ 16 فسيحتاج الفريق للفوز على بورتو مع عدم فوز ميلان على ليفربول.

الترتيب الحالي للمجموعة

1- ليفربول(15)

2- بورتو(5)

3- ميلان(4)

4- أتليتكو مدريد(4)