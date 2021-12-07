هكذا ظهر محمد صلاح في مبارياته ضد ميلان

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 16:09

كتب : FilGoal

ليفربول - ميلان - محمد صلاح

يدخل محمد صلاح نجم ليفربول تحديا جديدا حين يواجه ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ويستعد ليفربول لملاقاة ميلان في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بملعب سان سيرو، بعدما ضمن التأهل لدور الـ16 منذ الجولة الرابعة.

قبل الجولة الأخيرة.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال هذا الموسم

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وسنحت فرصة ملاقاة صلاح لميلان في 6 مناسبات من قبل، حين كان يلعب في الدوري الإيطالي، لكنه ظهر في 4 مباريات فقط.

الفرصة الأولى أتت حين كان لاعبا في صفوف فيورنتينا في النصف الثاني من موسم 2014-2015، لكنه جلس على مقاعد البدلاء.

وحين انتقل لروما في الموسم التالي، لعب مباراة الدور الأول أمام ميلان دون أن يسجل أو يصنع.

وهز صلاح شباك ميلان للمرة الأولى في مباراة الدور الثاني من موسم 2015-2016 التي انتهت بالفوز 2-0.

وغاب صلاح عن مباراة الدور الأول في الموسم التالي بسبب الإصابة في الكاحل.

وشارك الدولي المصري في لقاء الدور الثاني وصنع هدفين في المباراة التي انتهت بفوز فريق العاصمة الإيطالية 4-1.

قبل شهرين لعب صلاح ضد ميلان لأول مرة بقميص ليفربول، وذلك في المباراة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم.

لاعب المقاولون العرب السابق سجل هدفا وأهدر ركلة جزاء في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 3-2 بملعب أنفيلد.

لم يذق صلاح طعم الخسارة أمام ميلان.

بعد مرور 15 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح ليفربول ميلان
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