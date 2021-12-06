انتهت في إنجلترا – إيفرتون (2) - (1) أرسنال.. جراي يصعق الجانرز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إيفرتون وأرسنال التي تقام في ملعب جوديسون بارك في ختام الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

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ق 92 جووووووووووووووول تسديدة رائعة من ديماراي جراي تمنح الفوز للتوفيز

ق 86 أليكس إيوبي بدلا من أنتوني جوردون

ق 85 خروج ألكساندر لاكازيت ونزول بيير ايميريك أوباميانج

ق 84 رأسية من نكيتياه تضرب القائم

ق 80 جووووووووول التعادل وأخيرا يحتسب هذه المرة.. ديماراي جراي يسدد كرة ترتد من العارضة فيتابعها ريتشارليسون بالرأس في الشباك

ق 71 إدواد نكيتياه بدلا من جابرييل مارتينيلي في صفوف أرسنال

ق 66 أندريه جوميز بدلا من أندروس تاونسند في صفوف أرسنال

ق 65 نونو تافاريز بدلا من كيران تيرني في صفوف أرسنال

ق 59 الهدف يتم مراجعته بواسطة تقنية الفيديو

ق 58 جووووووووول التعادل لإيفرتون.. ريتشارليسون يتلقى البينية في ظهر الدفاع ويسجل هدف التعادل

بداية الشوط الثاني

ق45+2 جوووووووول أرسنال يسجل الأول.. عرضية من كيران تيرني يقابلها مارتن أوديجارد في الشباك

ق45 تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق44 جووووووول إيفرتون يسجل بعرضية من تاونسند من ركلة حرة سجلها ريتشارليسون في الشباك بالرأس

ق 30 تبديل أول في صفوف إيفرتون بنزول ميسون هولجيت بدلا من ييري مينا المصاب

ق 28 بن جودفري يدهس وجه تاكيهيرو تومياسو وينجو من الطرد بعد مراجعة تقنية الفيديو

ق 19 تسديدة من توماس بارتي تمر فوق العارضة

بداية المباراة