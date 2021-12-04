جوارديولا: بيرناردو لم يخذلني.. وما زلنا في حاجة للتحسن

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 22:19

كتب : FilGoal

جوارديولا مانشستر سيتي

أثنى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أداء فريقه أمام واتفورد بشكل عام وبيرناردو سيلفا بشكل خاص.

وفاز مانشستر سيتي على واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات لقناة سكاي سبورتس: "إنه أداء جيد جدا، لقد أهدرنا الكثير من الفرص ونأمل في أن نستغلها بشكل أكبر في الفترة المقبلة".

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وتابع "لقد رأينا مباريات واتفورد ضد يونايتد وتشيلسي وليستر، صنعوا الكثير من الفرص من خلال الركض على العداد، ولكننا أوقفنا ذلك اليوم".

وواصل "سجلنا ثلاثة أهداف رائعة وكان بإمكاننا تسجيل المزيد".

واستكمل عن بيرناردو سيلفا "أريد أن أشكره لأن بعد ما قلته عن كونه الأفضل في الدوري ظهر بهذا المستوى ولم يخذلني. أريد أن أشكره وهو لاعب هام بالنسبة لنا".

وأتم عن جريليش "إنه يستمتع باللعب في هذا المركز وهو يلامس الكرة كثيرا ولكن لا يزال بعيدا قليلا عن أفضل حالاته، فقد كان لديه بعض أيام الراحة. يحتاج إلى استعادة الرتم، لدينا عديد اللاعبين الذين يمكنهم اللعب في أكثر من مركز".

وارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ35 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد واتفورد عند 13 نقطة في المركز الـ17.

مانشستر سيتي واتفورد الدوري الإنجليزي
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