كلوب: أوريجي الأسطورة حسمها.. أتمنى له مدربا يشركه أكثر مني

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 20:33

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول X مانشستر سيتي

كلوب ليفربول وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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