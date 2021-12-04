كلوب: أوريجي الأسطورة حسمها.. أتمنى له مدربا يشركه أكثر مني السبت، 04 ديسمبر 2021 - 20:33 كتب : FilGoal يورجن كلوب - ليفربول X مانشستر سيتي كلوب ليفربول وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي نرشح لكم برناردو سيلفا: أهدافي الأخيرة جيدة ولكن هذا ليس ما يهم جوارديولا: بيرناردو لم يخذلني.. وما زلنا في حاجة للتحسن سحر بيرناردو لا يتوقف.. مانشستر سيتي يقتنص صدارة الدوري بثلاثية أمام واتفورد ماونت: هدفي لا يعني الكثير.. لعبنا مباريات عديدة وهذا ليس عذرا أخر الأخبار كأس العرب - مؤتمر حسين فيصل: هدفنا هو الفوز بالبطولة.. والمنتخب حلم لأي لاعب 3 دقيقة | كأس العرب 2021 برناردو سيلفا: أهدافي الأخيرة جيدة ولكن هذا ليس ما يهم 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي جوارديولا: بيرناردو لم يخذلني.. وما زلنا في حاجة للتحسن 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي ألبا: بيتيس سجل الهدف في أفضل لحظات برشلونة من المباراة 13 دقيقة | الدوري الإسباني كأس العرب - مؤتمر كيروش: حسين فيصل اسم قادم للمنتخب.. حلمي الآن الاستعداد للقاء الجزائر 18 دقيقة | كأس العرب 2021 مباشر في إسبانيا - ريال سوسيداد (0) - (0) ريال مدريد.. ضربة قوية لريال مدريد 27 دقيقة | الدوري الإسباني حسين السيد لـ في الجول: عدم قيد حسين فيصل مسئولية كارتيرون.. ولا علاقة لنجلي 30 دقيقة | الدوري المصري إنتر يُكرم مورينيو بثلاثية وروما يواصل السقوط 38 دقيقة | الدوري الإيطالي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مرتضى منصور لـ في الجول: الاستغناء عن حسين فيصل مجانا جريمة.. سألجأ للرقابة الإدارية حسين السيد لـ في الجول: عدم قيد حسين فيصل مسئولية كارتيرون.. ولا علاقة لنجلي كأس العرب - مؤتمر كيروش: حسين فيصل اسم قادم للمنتخب.. حلمي الآن الاستعداد للقاء الجزائر كأس العرب - سيناريوهات صدارة مجموعة مصر.. القرعة احتمال وارد بشدة دربي النيل مصري.. المنتخب يكتسح السودان بخماسية ويتأهل رفقة الجزائر الأكثر مشاهدة 1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي أمس اليوم غدا الدوري الإسباني 2 غرناطة 1 ديبورتيفو ألافيس انتهت الدوري الألماني 2 يونيون برلين 1 لايبزج انتهت كأس العرب 2021 0 البحرين 0 العراق انتهت كأس العرب 2021 1 عمان 2 قطر انتهت كأس العرب 2021 0 موريتانيا 1 الإمارات انتهت الدوري الإنجليزي 0 ولفرهامبتون 1 ليفربول انتهت الدوري الإنجليزي 1 واتفورد 3 مانشستر سيتي انتهت الدوري الإنجليزي 3 وست هام يونايتد 2 تشيلسي انتهت الدوري الإسباني 0 ريال سوسيداد 0 ريال مدريد مباشر 23:33 الدوري الإسباني 0 برشلونة 1 ريال بيتيس انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد - كريستال بالاس لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - أستون فيلا - ليستر سيتي لم تبدأ 18:30 الدوري الإنجليزي - توتنام هوتسبر - نورويتش سيتي لم تبدأ 16:00 الدوري الإيطالي - يوفنتوس - جنوى لم تبدأ 21:45 كأس الكونفدرالية - بيراميدز - مانيما يونيون لم تبدأ 18:00