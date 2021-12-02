عامر حسين يكشف لـ في الجول كيف سيواجه أزمة تغيير موعد السوبر الإفريقي

كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية ولجنة المسابقات كيف سيتعامل حال أعلن كاف موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي.

وكان FilGoal.com علم في وقت سابق بأن كاف قرر عودة السوبر الإفريقي إلى 24 ديسمبر بدلا من شهر فبراير المقبل لسببين. (طالع التفاصيل)

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "سأنتظر الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي وسأدرس ما يحدث بعد ذلك".

وأضاف "الأهلي لم يُبلغ بموعد 24 ديسمبر بشكل رسمي، وأيضا كاف لم يعلن رسميا".

وأردف "الأهلي لديه مباراتين في 21 ديسمبر وأمام فيوتشر و25 أمام بيراميدز في الدوري".

وأوضح "لو تحدد 24 ديسمبر موعدا للسوبر الإفريقي، سيلعب الأهلي مباراة يوم 21 ضد فيوتشر ثم يسافر لخوض مباراة السوبر ومن ثم تتأجل مباراة بيراميدز".

وأتم "كل ذلك وسأنتظر المواعيد الرسمية لتحديد كل شيء".

وحسبما علم FilGoal.com فأن كاف أخبر الأهلي بإقامة السوبر الإفريقي في أواخر الشهر الجاري. (طالع التفاصيل)

ويخوض الأهلي كأس السوبر الإفريقي كونه بطلا لدوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب الرجاء بطلا للكونفدرالية الإفريقية.