خبر في الجول - الأهلي يتلقى تأكيدا من كاف بموعد السوبر الإفريقي.. ومعسكر دبي قائم

تلقى الأهلي تأكيدا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بموعد كأس السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي ديسمبر.

وحسبما علم FilGoal.com فأن كاف أخبر الأهلي بإقامة السوبر الإفريقي في أواخر الشهر الجاري.

وكان مصدر من كاف قد كشف لـ FilGoal.com تقديم موعد المباراة من فبراير 2022 إلى ديسمبر الجاري. (طالع التفاصيل)

وبدأ الأهلي الإعداد للسوبر بالفعل وهناك خطة إدارية وفنية كبيرة من أجل تجهيز الفريق واللاعبين لهذه المواجهة الهامة والصعبة أمام الرجاء .

وطالب الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني بضرورة استغلال فرصة توقف الدوري وعدم وجود ارتباطات من أجل تنفيذ معسكر دبي ليكون خير إعداد للفريق قبل مواجهة السوبر.

وشدد مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com أنه تُجرى اتصالات مكثفة بالفعل من أجل إقامة المعسكر.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تفكير لجنة المسابقات في كاف بعودة السوبر الإفريقي لشهر ديسمبر وبالتحديد في يوم الـ24 بدلا من فبراير بسبب مباريات دوري الأبطال. (طالع التفاصيل)

موقف الصفقات الجديدة

وبسؤاله عن هل سيخوض الأهلي والرجاء طرفي المباراة اللقاء بالصفقات الجديدة أجاب "لدينا اجتماع خلال أسبوع نضع فيه كل الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمباراة وهل سيحدث الاستثناء أم لا وسنعلن الخبر الرسمي فور الاتفاق على كافة التفاصيل".

وكان الأهلي لم يستطع قيد الصفقات الجديدة التي أبرمهما في الانتقالات الصيفية الماضية بسبب فتح باب القيد بعد إغلاق القيد الإفريقي.