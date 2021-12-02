مصدر من كاف يكشف لـ في الجول سببين لتغيير موعد السوبر الإفريقي.. وموقفه من الصفقات الجديدة

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 20:02

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - نهضة بركان - السوبر الإفريقي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تقديم موعد السوبر الإفريقي 2021 من شهر فبراير المقبل إلى ديسمبر الجاري.

وقال مصدر مسؤول من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس: "السوبر الإفريقي سيقام في 24 ديسمبر الجاري لسببين".

وواصل "بسبب موعد كأس العالم للأندية ومباريات دوري أبطال إفريقيا في شهر فبراير فهذا الشهر غير مناسب لإقامة السوبر الإفريقي".

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وأكمل "الجانب الآخر هو أن قطر التي تستضيف البطولة أرادت عودة المباراة لـ24 ديسمبر بسبب عقود الرعاية ومن الصعب إجراء مزايدة جديدة للبطولة".

ويقام كأس العالم للأندية في الإمارات في الفترة ما بين 3 إلى 12 من شهر فبراير المقبل.

وأردف "سيتم إبلاغ الاتحادين المصري والمغربي بموعد المباراة خلال 72 ساعة".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تفكير لجنة المسابقات في كاف بعودة السوبر الإفريقي لشهر ديسمبر وبالتحديد في يوم الـ24 بدلا من فبراير بسبب مباريات دوري الأبطال. (طالع التفاصيل)

موقف الصفقات الجديدة

وبسؤاله عن هل سيخوض الأهلي والرجاء طرفي المباراة اللقاء بالصفقات الجديدة أجاب "لدينا اجتماع خلال أسبوع نضع فيه كل الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمباراة وهل سيحدث الاستثناء أم لا وسنعلن الخبر الرسمي فور الاتفاق على كافة التفاصيل".

وكان الأهلي لم يستطع قيد الصفقات الجديدة التي أبرمهما في الانتقالات الصيفية الماضية بسبب فتح باب القيد بعد إغلاق القيد الإفريقي.

الأهلي الرجاء السوبر الإفريقي
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